Gobierno oficializa estado de emergencia en 3 distritos de Tacna por 60 días para resguardar frontera con Chile

El Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo Nº 135-2025-PCM, que declara el estado de emergencia en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, ubicados en la provincia de Tacna, departamento de Tacna. La medida responde al incremento de delitos y situaciones de violencia en la zona fronteriza con Chile, incluyendo tráfico ilícito de migrantes, drogas y contrabando.

Hecho. Declaratoria del Estado de Emergencia en Tacna. Se inicia así el despliegue de las FFAA para resguardar con la PNP nuestras fronteras. pic.twitter.com/cKviaSF5rp — José Jerí (@josejeriore) November 29, 2025

El estado de emergencia tendrá una duración de 60 días calendario. Durante este periodo, se restringen algunos derechos constitucionales como la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, en línea con lo establecido por la Constitución.

La Policía Nacional mantiene el control del orden interno, pero contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que podrán intervenir en patrullajes y operativos conjuntos.

Medidas concretas en la frontera

El decreto establece acciones específicas para reforzar la seguridad:

Patrullajes motorizados y a pie en la línea fronteriza.

en la línea fronteriza. Operativos de control migratorio e intervención a quienes intenten ingresar por zonas no habilitadas.

e intervención a quienes intenten ingresar por zonas no habilitadas. Uso de drones y cámaras de vigilancia para monitorear la frontera.

para monitorear la frontera. Operativos de identidad para detectar requisitoriados o documentos falsos.

para detectar requisitoriados o documentos falsos. Decomiso de armas, explosivos y pirotécnicos ilegales , con participación de la Fiscalía.

, con participación de la Fiscalía. Expulsión de migrantes irregulares a cargo de Migraciones.

a cargo de Migraciones. Cierre físico y vigilancia armada con rechazo inmediato de ingresos ilegales.

Además, se conformarán comités de coordinación e inteligencia para centralizar información y ejecutar operativos de manera integrada entre Policía, Fuerzas Armadas y autoridades locales.

Comité de Coordinación Distrital - CCD Organiza patrullajes y operativos en cada distrito.

Coordina acciones entre Policía, Fuerzas Armadas y municipalidades.

Recoge información local para prevenir ingreso irregular de migrantes y desarticular bandas. Comité de Inteligencia - CI Produce información táctica y operacional.

Integra datos de Policía, Fuerzas Armadas, Migraciones y Aduanas.

Usa videovigilancia, drones y sistemas tecnológicos para detectar delitos en frontera. Comité de Fiscalización - CF Supervisa y controla actividades ilegales (drogas, armas, contrabando y trata de personas).

Coordina operativos con OSIPTEL, SUNAT y Migraciones.

Registra y reporta sanciones aplicadas. Comité de Comunicación Estratégica - CCE Diseña y difunde mensajes oficiales sobre las medidas y resultados del estado de emergencia.

Coordina con medios públicos y oficinas de comunicación regionales.

Informa a la ciudadanía para mantener transparencia y confianza.

Con esta declaratoria, el Gobierno busca reforzar el control territorial y enfrentar la criminalidad en la frontera sur. La intervención conjunta de Policía y Fuerzas Armadas apunta a garantizar la seguridad de la población y reducir el ingreso irregular de migrantes y actividades ilícitas en la zona.