Pedro Gallese se hace figura en Colombia: 'Pulpo' regaló espectacular doble atajada en triunfo del Deportivo Cali

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para muchos, Pedro Gallese es considerado como el mejor portero de la historia de la Selección Peruana debido a su importancia en estos últimos años. El 'Pulpo' fue clave para la clasificación al Mundial de Rusia 2018, la final de la Copa América 2019 y el repechaje alcanzado para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Pedro Gallese y su doble atajada en Deportivo Cali

Este domingo 15 de febrero, el exportero de Alianza Lima fue titular en el elenco azucarero para recibir a Atlético Nacional por la séptima jornada de la Liga de Colombia. El cuadro local necesitaba un triunfo para no dejar que los punteros se disparen y la lucha por el título continúe.

Luego de un primer tiempo bastante friccionado, en el inicio de la segunda mitad las cosas parecían sonreírle a Deportivo Cali ya que Juan Ignacio Dinenno puso el primero con un potente cabezazo.

A partir de ahí, Atlético Nacional fue en busca del arco rival para buscar por todos los caminos el empate. Sin embargo, los verdolagas no esperaban encontrarse con Pedro Gallese quien salvó su arco en más de una oportunidad.

Pero la jugada del peruano que más llamó la atención fue la que se dio en el minuto 73 y que le valió consagrarse como la figura del partido. Primero, un centro desde la izquierda ejecutado por Milton Casco terminó en un cabezazo contra el guardameta nacional quien reaccionó de formidable manera y atajó el balón con ambas manos.

La DOBLE atajada de Pedro Gallese, el máximo responsable de la victoria de Deportivo Cali sobre Atlético Nacionalpic.twitter.com/nF1UUnoCtt — Pablo Giralt (@giraltpablo) February 16, 2026

Sin embargo, el balón quedó vivo y en solo segundos, se repuso para salvar nuevamente su arco gracias a su pie izquierdo que evitó lo que era el empate de Atlético Nacional.

Periodistas colombianos se rinden ante Pedro Gallese

Esta doble atajada no solo generó los aplausos de la fanaticada caleña, sino también los elogios del narrador y comentarista de la transmisión de dicho cotejo. Por un lado, Tito Puccetti calificó a nuestro compatriota de 'gana partidos', mientras que Carlos Antonio Vélez no podía creer lo que había hecho el 'Pulpo'.

"El 'Pulpo' saca una y luego la otra. El cabezazo con las manos y con el pie izquierdo saca el remate a ras de piso. Ha parado cuatro pelotas a Nacional este hombre. Impresionante", indicó.

En resumen, Pedro Gallese fue clave en la victoria de Deportivo Cali ante Atlético Nacional con una espectacular doble atajada que lo llevó a consagrarse como figura del partido.