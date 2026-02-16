Fallo judicial sacude elecciones: Jorge del Castillo denuncia fallo contra Carla García a 56 días de elecciones

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La reciente sentencia en primera instancia contra Carla García por el delito de difamación en agravio de Verónika Mendoza ha generado una nueva controversia en el escenario político. Esta vez, el excongresista Jorge del Castillo salió al frente para cuestionar el fallo y advertir que tendría un trasfondo político.

A través de sus redes sociales, Del Castillo afirmó que el proceso habría estado marcado por una intención de afectar a García en plena campaña electoral.

Recordó que el caso tiene alrededor de tres años en trámite, pero la sentencia se conoció cuando faltan apenas 56 días para las elecciones, en las que García participa como candidata al Senado.

El exparlamentario también sostuvo que la decisión judicial restinge la libertad de expresión y señaló que las medidas impuestas podrían perjudicar directamente la campáña. Entre las reglas dictadas por el Juzgado figura la obligación de no salir de Lima sin autorización, además de controles periodísticos y el pago de una reparación civil.

Las condiciones del fallo

El Poder Judicial dictó una reserva de fallo condenatorio por un año. Esto significa que, si no incumple las reglas establecidas, no se ejecutará una condena efectiva. Sin embargo, las condiciones incluyen restricciones que, en la práctica, limitan sus desplazamientos fuera de la capital.

Para sus críticos, estas disposiciones son parte del procedimiento habitual en casos de este tipo. Para sus defensores, en cambio, resultan desproporcionadas considerando el momento electoral. El debate no solo gira en torno al contenido de la sentencia, sino también al impacto político que puede tener.

Fallo emitido por el Poder Judicial.

Reacciones y clima electoral

La controversia se produce en un contexto de alta tensión política. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, cualquier decisión judicial que involucre a figuras públicas adquiere una dimensión mayor. Del Castillo calificó el proceso como politizado y sugirió que la sentencia termina favoreciendo a Mendoza.

Desde el entorno de la fundadora de Nuevo Perú no se han pronunciado sobre las declaraciones del excongresista, aunque el fallo judicial responde a una denuncia presentada por la propia lideresa hace tres años.

Más allá de las posiciones enfrentadas, el caso pone sobre la mesa dos temas sensibles: los límites de la libertad de expresión en política y el rol del sistema judicial en periodos electorales. Mientras algunos ven una decisión legal que sigue su curso normal, otros interpretan el momento del fallo como un factor que altera el equilibrio de la contienda. Lo cierto es que, a pocas semanas de los comicios, la sentencia ya se convirtió en un nuevo foco de debate público.