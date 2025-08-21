Campeona olímpica Lin Yu-ting se someterá a test de género para participar del Mundial de Boxeo

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La boxeadora taiwanesa Lin Yu-ting, medalla de oro en los Juegos Olímpicos París 2024, acató las condiciones interpuestas por la federación World Boxing para participar en los Mundiales que se desarrollarán en Liverpool. Por esta razón, la deportista se someterá a un test de género previo a que se desarrolle el evento deportivo en setiembre. Así lo reveló su entrenadora Tseng Tzu-chiang.

La nueva política del World Boxing

La estricta decisión se trata de una nueva política de elegibilidad de género la cual es establecida por World Boxing. Esta forma parte de un grupo de nuevas reglas que han implementado, las cuales acaban de entrar en vigor desde este jueves 21 de agosto.

En tal sentido, la federación internacional que organizará las competencias de boxeo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, dio a conocer que desde ahora todas las boxeadoras mujeres mayores de 18 años, que quieran competir en los torneos oficiales de la federación deberán someterse a un test PCR (reacción en cadena de polimerasa) que ayudará a verificar su sexo de nacimiento.

Al respcto, de la implementación de esta nueva política, la entrenadora de la boxeadora Lin Yu-ting, Tseng Tzu-chiang, confirmó, en diálogo con el centro de noticias AFP, que acatarán dicha norma.

"Anunciaron que todos deben pasarlo, por lo que los pasaremos nosotros también. Si quieres competir, tienes que seguir las reglas de la competición. Como vamos a participar, tendremos que seguir sus reglas", manifestó.

Controversia en los Juegos Olímpicos París 2024

Detrás de estas nuevas políticas deportivas en el mundo del boxeo, se encuentra la controversia en la que Lin Yu-ting junto a la argelina Imane Khelif protagonizaron durante su participación en los Juegos Olímpicos París 2024.

Ambas boxeadoras lograron la presea de oro, no obstante, fueron parte de una polémica por dudas en torno a su elegibilidad, Pero, en sus documentos oficiales consta que nacieron y crecieron como mujeres, por lo que ninguna de las dos es una atleta transgénero.

Sin embargo, las dos pugilistas fueron descalificadas de los Mundiales de 2023 por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), luego de no superar los test de elegibilidad de género.

De esta manera, se dio a conocer que la boxeadora Lin Yu-ting acató las nuevas condiciones interpuestas por la federación World Boxing, razón por la cual se someterá a un test de género, previo a participar en los Mundiales que se llevarán a cabo en Liverpool en setiembre.