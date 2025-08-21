Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convirtieron en padres: "Ahora somos tres"

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A través de sus redes sociales, la actriz Millie Bobby Brown y el actor Jake Bongiovi, anunciaron un nuevo capítulo como padres, sorprendiendo a sus seguidores y el mundo del espectáculo.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi ahora son padres

La recordada actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown de 21 años de edad, y su actual esposo, Jake Bongiovi, con 23 cumplidos, acaban de anunciar una importante noticia en sus vidas: se han convertido en padres de una linda niña a través de la adopción. En su mensaje publicado en redes este jueves 21 de agosto, comentaron que la bienvenida de su hija llegó durante la temporada de verano.

"Este verano, le dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso capítulo de la paternidad con paz y privacidad"

La llegada de la bebé se dio luego que Bobby Brown y Bongiovi se dieran el sí el pasado mes de mayo en un casamiento con familiares cercanos, tras tener más de cuatro años juntos como pareja.

"Llevamos cuatro años juntos. Cuando nos mudamos juntos, teníamos perros y cuidábamos de nuestros animales, y empezamos a vivir esta vida cotidiana, pensé: "De verdad, no creo que pueda verte de otra manera. No quiero estar con nadie más nunca más. No quiero salir con nadie, no quiero conocer a nadie, te quiero a ti", contó Millie para el podcast 'Call her Daddy'.

"Y ahora somos tres"

Bobby Brown ya había anunciado su deseo de formar una familia cuando en entrevista con el podcast 'Smartless' contara su deseo de ser madre desde una temprana edad, tal como sucedió con su madre.

"De hecho, mi madre tuvo su primer hijo a los 21 años y mi padre a los 19. Esto ha sido para mí desde antes de conocer a Jake. Quería ser madre, tal como mi madre lo fue para mí. Desde que era una niña jugaba con mis muñecas y le decía a mi madre que quería ser mamá igual que ella lo fue conmigo. Y mi abuela, mi 'nan', también fue una parte enorme de mi vida", confesó en marzo de este año.

