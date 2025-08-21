Betssy Chávez reaparece en audiencia de juicio oral tras levantar huelga de hambre: "Se pone en riesgo mi vida"

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

A poco menos de 48 horas de haber anunciado una huelga de hambre seca en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, la ex primera ministra Betssy Chávez Chino reapareció públicamente durante una nueva audiencia del juicio oral que afronta por el caso 'golpe de Estado'.

Como se recuerda, a través de una carta testamentaria, la extitular de Cultura y Trabajo denunció "acoso, maltrato y tortura" al interior del establecimiento penitenciario, motivo por el cual, le llevó a adoptar la medida extrema, la misma que duró unas cuantas horas, según lo explicado por el INPE.

#AudienciasPJ. Sala Penal Especial de la Corte Suprema continúa hoy audiencia de juicio oral contra expresidente Pedro Castillo Terrones y otros por el delito de rebelión. pic.twitter.com/iRTolsg02q — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 21, 2025

Ratifica tregua por 48 horas

Durante su participación en la audiencia conducida por el Sala Penal Especial de la Corte Suprema, Chávez Chino ratificó lo dicho por su abogado Raúl Noblecilla; es decir, que levantó la huelga de hambre seca por 48 horas a manera de tregua.

"Hace más de un mes que vengo denunciando amenazas en el establecimiento penitenciario y mis agresoras ni siquiera han sido reubicadas a otro lugar (...) para mí la situación es muy compleja porque cuando se pone en riesgo mi vida, yo la verdad no sé como acudir", mencionó.

En ese sentido, hizo un llamado al ministro de Justicia, Juan Alcántara, para que resuelva su caso y también al propio Congreso para que puedan interpelarlo y así pueda responder por la falta de atención al caso que viene demandando.

Afronta pedido de cárcel de 15 a 25 años

La exfuncionaria del gobierno de Pedro Castillo, junto al exmandatario, participó en la diligencia judicial, la cual la procesa por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública.

En ese sentido, el Ministerio Público pide una pena de 15 a 25 años de cárcel en su contra. Además, de una reparación civil conjunta de S/ 64 419 038, la misma que deberá ser abonada por quienes sean sentenciados por el caso 'golpe de Estado', entre los que destacan también Aníbal Torres, Willy Huerta Olivas, y los exoficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez.

Por parte del exjefe de Estado, la sala informó el lunes 18 de agosto que rechazó el recurso de apelación presentado por el expresidente en contra del fallo que declaró infundado el cese de prisión preventiva en su contra por el delito de rebelión.

De acuerdo a su comunicado en "X" (Twitter), "la medida fue resuelta, luego que hoy en horas de la mañana, el exjefe de Estado a través de su defensa técnica, argumentara que esta medida limitativa fue solicitada por fiscales adjuntos supremos, los cuales, dijo, 'no tienen competencia para realizar este tipo de pedidos'".

De esta manera, la exministra Betssy Chávez ratifica su posición sobre retomar su huelga de hambre si no atienden sus demandas en el penal ubicado en Chorrillos.