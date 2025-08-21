Donald Trump 'vence' a Nueva York: Un tribunal del estado anuló multa de US$ 454 millones por fraude

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Victoria de Donald Trump ante el estado de Nueva York. Un tribunal de apelaciones anuló la multa de 454 millones de dólares por un caso civil sobre fraude. Este giro, significa un alivio financiero para el mandatario, que afrontaba una de sus mayores derrotas legales.

La batalla legal continuará

De acuerdo al juez Arthur Engoron, de la Corte Suprema neoyorquina, el actual presidente de los Estados Unidos exageró de forma fraudulenta el valor de sus propiedades. También hizo lo mismo con otros activos de sus empresas, que reforzaron su negocio familiar. El fallo señala que viola una de las enmiedas.

"La orden, que obliga a los acusados a pagar casi 500 millones de dólares al Estado de Nueva York, es una multa excesiva que viola la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.", señala el documento que libra a Trump de pagar la penalidad.

BREAKING: A New York appeals court has STRUCK DOWN the $464 MILLION penalty against President Trump connected to his civil fraud case. pic.twitter.com/cdVZHzMsEM — Libs of TikTok (@libsoftiktok) August 21, 2025

La multa había sido impuesta en febrero del 2024. Además de la penalidad económica, limitó la capacidad de la Organización Trump de endeudarse, así como impedir de alguna manera que los hijos mayores de Trump, Eric y Don Junior, gestionen la compañía familiar durante dos años.

Fue la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien presentó el caso. Pese a este triunfo parcial, gran parte sigue en pie y ahora irá al tribunal más alto del estado. Esto significa que la batalla legal entre la principal abogada del Nueva York y el jefe del gobierno estadounidense continuará.

Trump festejó el fallo en redes

A través de sus redes sociales, el líder del Partido Republicano manifestó su conformidad por el resultado obtenido. En más de una publicación, calificó de "falsa" la acusación de James y saludó la decisión de anular la multa interpuesta en primera instancia.

"Respeto profundamente el hecho de que la Corte tuvo el coraje de anular esta decisión ilegal y vergonzosa que perjudicaba a los negocios en todo el estado de Nueva York. Otros tenían miedo de hacer negocios allí. La cantidad, incluyendo intereses y multas, superó los 550 millones de dólares", expresó el jefe de la Casa Blanca.

En un tono más relajado, Trump subió en Truth un pequeño video con su rostro y la canción 'All i do is Win' (Todo lo que hago es ganar) de DJ Khaled junto a Ludacris, Rick Ross, T-Pain & Snoop Dogg.

Con esto, Donald Trump se libera de un pago millonario al estado de Nueva York por un fallo que emitió un tribunal de apelaciones a su favor en un caso de fraude.