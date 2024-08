Juan José Santiváñez: Harvey Colchado llegó a la Fiscalía para declarar por investigación contra ministro del Interior

El exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), coronel PNP Harvey Colchado, llegó a la Fiscalía de la Nación para declarar por la investigación contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por presunto abuso de autoridad.

En los exteriores del Ministerio Público (MP), el coronel PNP solo atinó a manifestar que no tiene permitido conversar con los medios de comunicación y, al ser consultado por los nuevos audios del titular del Ministerio del Interior (Mininter), apuntó que cada uno "saque sus propias conclusiones".

"Hoy voy a declarar (ante la Fiscalía), no puedo hacerlo ante la prensa (...) Es evidente, ustedes saquen sus propias conclusiones. Mi comando no me permite declarar", expresó.