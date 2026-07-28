Keiko Fujimori anuncia el aumento del sueldo mínimo a S/1300 durante mensaje a la Nación

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En su primer mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori anunció un conjunto de medidas económicas y sociales que marcarán el inicio de su gestión. El anuncio más inmediato fue el incremento del sueldo mínimo a S/1,300, acompañado de un bono compensatorio para las micro y pequeñas empresas.

La mandataria subrayó que su gobierno buscará equilibrar justicia social con sostenibilidad fiscal, en un contexto marcado por la necesidad de recuperar la confianza empresarial y enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño.

Un aumento sustancial

El aumento del salario mínimo fue presentado como una medida de alivio para los trabajadores, quienes actualmente perciben S/1,130. Fujimori señaló que el ajuste responde a la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de las familias y que estará acompañado de un bono compensatorio por única vez destinado a las micro y pequeñas empresas, con el objetivo de ayudarlas a incorporar trabajadores a la formalidad y enfrentar el incremento en los costos laborales.

Fujimori subrayó que la reforma económica busca equilibrar mejores salarios con la sostenibilidad empresarial, garantizando más empleos formales. Asimismo, aseguró que su gobierno ofrecerá estabilidad y seguridad jurídica a la inversión nacional y extranjera, reduciendo trabas y devolviendo predictibilidad a las decisiones del Estado.

"Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales", enfatizó durante su discurso, en el que también destacó la prioridad de apoyar a las micro y pequeñas empresas, que representan la mayoría de negocios en el país.

🔴🔵 La presidenta Keiko Fujimori anunció que buscará mejorar los ingresos de los trabajadores por lo que aumentará el sueldo mínimo a S/1300.



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Otras medidas económicas

Otro de los anuncios destacados fue la duplicación de Pensión 65, que pasará de S/350 a S/700 bimestrales. La presidenta explicó que esta medida busca avanzar hacia una pensión universal para adultos mayores en situación de pobreza extrema. Para garantizar la cobertura, se implementarán brigadas móviles de afiliación en zonas rurales y amazónicas, donde el acceso a programas sociales suele ser limitado.

En materia de juventud, Fujimori presentó el programa "Jóvenes con Futuro", orientado a la inserción laboral de más de 250,000 jóvenes que actualmente no encuentran empleo. La iniciativa incluye la ampliación de Beca 18, con el objetivo de reducir la tasa de desempleo juvenil, que bordea el 10%. "No podemos permitir que una generación quede atrapada en la falta de oportunidades", subrayó.

La presidenta también hizo hincapié en la necesidad de ordenar las cuentas públicas y eliminar gastos innecesarios. En su discurso, aseguró que se impulsará una desregulación profunda para reducir trabas burocráticas y atraer inversión nacional y extranjera. Fujimori sostuvo que la seguridad jurídica y las reglas claras serán pilares de su gestión, con la meta de alcanzar un crecimiento económico de entre 3% y 5% pese a los desafíos climáticos y sociales.

🔴🔵 #MeLlamoPerú🇵🇪🇵🇪| En su mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori indicó que, ante la situación que atraviesa el Estado, su gestión no ofrecerá soluciones inmediatas, sino estrategias basadas en disciplina y una ruta clara.



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Así, el primer mensaje a la Nación de Keiko Fujimori delineó un plan económico que combina medidas inmediatas con reformas estructurales orientadas a la inversión y la sostenibilidad fiscal. La presidenta busca proyectar una imagen de equilibrio entre justicia social y estabilidad económica, en un contexto de alta expectativa ciudadana y presión política, especialmente desde la oposición.