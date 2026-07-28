Keiko Fujimori asegura que será implacable contra la corrupción: "Construiremos un Estado al servicio de los ciudadanos"

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En su primer mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori anunció que trabajará para construir un Estado más cercano y al servicio de los ciudadanos. Asimismo, indicó que se impulsarán medidas para combatir la corrupción, frente a la cual prometió ser "implacable".

Mensaje contra la corrupción

La nueva mandataria recalcó que su Gobierno buscará una reforma para reducir la burocracia, combatir la corrupción y mejorar la eficiencia y calidad de los servicios públicos.

"Simplificar el funcionamiento del Estado, con el fin de incrementar su efectividad, para expandir su presencia, para eliminar las colas, para cortar el paso a la corrupción, con la que seremos implacables y para mejorar la calidad de sus servicios. Reorganizaremos la administración pública para eliminar duplicidades, ordenar competencias y recuperar la eficiencia. Impulsaremos un profundo proceso de desregulación que elimine normas innecesarias y libere al ciudadano, al emprendedor y al inversionista de cargas burocráticas que hoy solo consumen tiempo, recursos y oportunidades", sostuvo.

La presidenta afirmó que el país recibió un Estado debilitado por la corrupción y con instituciones que dejaron de responder a las necesidades de los ciudadanos. También cuestionó la existencia de miles de obras paralizadas o mal ejecutadas y la falta de acceso oportuno a servicios básicos, especialmente de salud.

Asimismo, sostuvo que el desorden en el sistema de transporte afecta diariamente a millones de peruanos, al hacerles perder tiempo y oportunidades. Agregó que esta problemática no solo deteriora su calidad de vida, sino que, en muchos casos, también pone en riesgo sus vidas.

La corrupción en el Perú

La corrupción es, sin duda, una de las principales problemáticas, generando enormes pérdidas económicas y una baja confianza en las instituciones públicas. Este flagelo afecta gravemente el desarrollo nacional y el bienestar de los ciudadanos. Pérdidas millonarias al año, con dinero que deja de utilizarse en hospitales, escuelas y demás obras públicas,

Así, en su primer discurso como presidenta de la República, Fujimori expresó que a lo largo de su periodo gubernamental buscará una reforma para contrarrestar la burocracia, combatir la corrupción y mejorar el desempeño y excelencia de los servicios públicos.