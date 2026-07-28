Hiro y Sachi Fujimori presentes en la toma de mando de su hermana Keiko: Kenji es el gran ausente

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Instantes previos a la ceremonia de transición de mando presidencial de la presidenta electa Keiko Fujimori, sus hermanos Hiro y Sachi Fujimori hicieron su aparición junto a sus hijos en uno de los palcos del Congreso de la República. En tanto, Kenji Fujimori, el menor de los hermanos, no acudió al evento.

Familia asistente

Además de las hijas de Keiko Fujimori, Kyara y Kaori Villanella, otros concurrentes fueron sus hermanos Hiro y Sachi Fujimori, acompañados de sus hijos, y su señora madre, la exposa de Alberto Fujimori, Susana Higuchi.

Hiro Fujimori, el hermano mayor después de Keiko, se mantuvo alejado de los cargos políticos de elección popular, pero presente en momentos familiares importantes. Mientras que, Sachi Fujimori, sostuvo un vínculo cercano de apoyo personal y familiar a lo largo de los años.

La ausencia de Kenji

Kenji Fujimori, último hijo de Alberto Fujimori, no ha aparecido públicamente en la durante y después de la última campaña electoral. Kenji no saludó la eleccion de su hermana ni tampoco participó en este acto de investidura presidencial.

El menor de los hermanos Fujimori encabezó una intensa campaña política y de diálogo para lograr la liberación de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, impulsando el primer indulto humanitario que le fue concedido en 2017. No obstante, la medida solo quedó firme el 5 de diciembre de 2023, lo que permitió su excarcelación efectiva al día siguiente, el 6 de diciembre.

Kenji y Keiko Fujimori acompañando a su padre Alberto en el indulto brindado en 2023

Demás personajes presentes

Se ha dispuesto una división en la parte central del hemiciclo para la ubicación de los asistentes. En el lado izquierdo se ubicarán los invitados internacionales, mientras que el lado derecho estará destinado a las autoridades e invitados nacionales.

Entre las personalidades extranjeras que asistirán figuran el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Chile, José Antonio Kast; el rey de España, Felipe VI; el líder del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entre otras autoridades internacionales.

Poco antes del inicio de la ceremonia de transferencia de mando presidencial, los hermanos de la presidenta electa Keiko Fujimori, Hiro y Sachi Fujimori, llegaron al Congreso de la República acompañados de sus hijos y ocuparon uno de los palcos destinados a los invitados. A diferencia de ellos, Kenji Fujimori, el menor de los hermanos, estuvo ausente en la actividad.