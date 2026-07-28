Keiko Fujimori llegó a Palacio de Gobierno tras asumir la presidencia: Así va su primer día como mandataria

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Keiko Fujimori llegó este martes a Palacio de Gobierno, luego de completar las actividades oficiales previstas para su toma de mando y asumir la presidencia del Perú. La mandataria inicia su primer día al frente del Ejecutivo, tras jurar el cargo ante el Congreso de la República para el periodo 2026-2031.

Keiko Fujimori llegó a Palacio de Gobierno tras juramentar

La llegada de la mandataria a la sede del Ejecutivo se produce luego de la ceremonia de juramentación realizada en el Congreso. Con ello, la lideresa de Fuerza Popular comienza de manera oficial su gestión como presidenta de la República, tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones generales de 2026.

La jornada presidencial estuvo marcada por las actividades protocolares relacionadas con la transmisión de mando. Keiko Fujimori recibió previamente sus credenciales como presidenta constitucional y, tras completar el acto de investidura, continuó con la agenda oficial correspondiente a su primer día de gobierno.

🔴🔵#AHORA | Tras terminar la ceremonia de toma de mando, Keiko Fujimori se retira del Congreso rumbo al Palacio de Gobierno.



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La llegada a la sede del Ejecutivo representa el inicio formal de las funciones de Keiko Fujimori como presidenta del Perú. La mandataria ejercerá el cargo durante el periodo 2026-2031, luego de alcanzar la victoria electoral en su cuarta candidatura presidencial.

La agenda de la nueva presidenta del Perú

Durante la jornada de este 28 de julio, Keiko Fujimori participó en las actividades oficiales programadas por la toma de mando presidencial. La ceremonia de juramentación tuvo lugar en el Congreso, donde recibió la banda presidencial y asumió formalmente las funciones correspondientes a la jefatura del Estado.

La nueva presidenta también tiene prevista una agenda oficial que incluye actividades protocolares y la conformación de su equipo de gobierno. La transmisión de mando contó además con la presencia de autoridades nacionales y delegaciones extranjeras que llegaron a Lima para participar en las ceremonias oficiales.

🔴🔵#AHORA | Keiko Fujimori llega a Palacio de Gobierno y recibe honores como jefa de las Fuerzas Armadas del Perú.



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La elección de Keiko Fujimori marca además un momento relevante para la política peruana, debido a que se convierte en la primera mujer elegida por voto popular para ocupar la Presidencia de la República. Su llegada a Palacio de Gobierno se produce después de cuatro postulaciones presidenciales.

Con su ingreso a Palacio de Gobierno, Keiko Fujimori inicia oficialmente su administración y asume las responsabilidades de la Presidencia del Perú para el periodo 2026-2031. La mandataria continuará con las actividades de su primer día de gestión, mientras su gobierno comienza a desarrollar la agenda prevista para esta nueva etapa política del país.