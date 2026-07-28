Presidente de Honduras previo a la toma de mando de Keiko: "Vamos a fortalecer nuestras relaciones comerciales y sociales"

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, reafirma su compromiso con Perú antes de la toma de mando de Keiko Fujimori, y destaca la cooperación entre ambos países para fortalecer sus relaciones comerciales y sociales para "generar prosperidad e inversión".

Presidente de Honduras busca fortalecer la relación con Perú

Perú atraviesa una nueva etapa en el ámbito político: este 28 de julio será la toma de mando de Keiko Fujimori como presidenta de la República. Previamente a esa ceremonia que se realizará en el Congreso, la mandataria electa recibió la visita de diversos jefes de Estados de otros países, entre ellos el de Honduras, Nasry Asfura.

Horas antes de su encuentro con la hija de Alberto Fujimori, el presidente de Honduras brindó declaraciones a la prensa en los exteriores de la Cancillería. Durante su discurso, sostuvo que su gobierno buscará consolidar los vínculos comerciales, sociales y de cooperación con el Perú durante la nueva administración encabezada por Keiko Fujimori.

Asimismo, expresó su disposición de trabajar de manera conjunta para fortalecer las relaciones bilaterales, puesto que ambas naciones comparten temas de interés.

"(...) La toma de posesión de la presidenta de Keiko, (...) vamos a fortalecer nuestras relaciones comerciales, sociales, de seguridad, (...) que podamos generar esa inversión y esa oportunidad de empleo en nuestros país. Al final la agenda es casi en común", precisó en un inicio Nasry Asfura.

Asfura se reunió con Keiko Fujimori previo a la toma de mando

Asimismo, el mandatario hondureño incidó que existe un amplio potencial para incrementar las inversiones, promover nuevos negocios y facilitar el comercio entre empresarios peruanos y hondureños. Nasry Asfura. Pidió no solo a Perú, sino a otros países de América Latina trabajar de manera conjunta para "generar prosperidad" para sacar adelante a sus naciones.

"Creo que tiene que ser una América Latina de futuro, unida, porque solo hay un tema: generar prosperidad e inversión. (...) América Latina es un poderío en recursos humanos, potenciales como minería, trabajo, hay mucho por hacer", sentenció.

Seguidamente, ingresó a la torre Tagle para sostener una reunión con Keiko Fujimori. Según informó la Cancillería peruana, durante ese encuentro en la mañana de este 28 de julio, ambas autoridades destacaron el impulso del diálogo bilateral mediante la designación de embajadores y acordaron compartir experiencias sobre la gestión de puertos.

#TransmisiónDeMandoPerú 🇵🇪 | La presidenta electa @KeikoFujimori sostuvo una reunión esta mañana en Torre Tagle con el mandatario de Honduras, @TitoAsfuraPHN, acompañada por el Canciller designado Carlos Espá. Durante el encuentro, se resaltó el reciente impulso en el diálogo... pic.twitter.com/KMrpyQBqjX — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) July 28, 2026

Noticia en desarrollo...