Bancadas de izquierda se retiran previo al discurso de Keiko Fujimori como presidenta de la República

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras cumplir con una serie de ceremonias religiosas y encuentros bilaterales con mandatarios del extranjero, Keiko Fujimori asumió la Presidencia del Perú. Previo a iniciar su primer mensaje a la nación, las bancadas de izquierda protagonizaron uno de los momentos más llamativos de la ceremonia de transmisión de mando al retirarse del hemiciclo del Congreso de la República

Bancadas de izquierda se retiran en modo de protesta previo al mensaje a la nación

La acción se produjo apenas instantes antes del discurso presidencial y fue interpretada como una muestra de rechazo político al inicio de la nueva gestión.

Según la transmisión de la ceremonia, la salida de los parlamentarios se desarrolló sin incidentes y de manera ordenada. Durante el retiro se escucharon voces que repetían la palabra "justicia", mientras otros asistentes respondían con aplausos y expresiones de respaldo a la mandataria.

La retirada fue encabezada por legisladores pertenecientes a las bancadas de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras. Además, se informó que la última congresista en abandonar el hemiciclo fue Mirta Vásquez, quien se retiró cuando el resto de parlamentarios ya había dejado sus escaños.

En contraste, no todos los grupos de izquierda adoptaron la misma decisión. Los integrantes del partido del Buen Gobierno decidieron quedarse en el recinto para escuchar el mensaje presidencial.

La salida de los congresistas ocurrió bajo la mirada de las demás autoridades presentes en la sesión solemne, que continuó conforme al programa establecido para la juramentación y el primer discurso de la nueva jefa de Estado.



Banderas también marcaron la ceremonia

Otro hecho que llamó la atención durante la transmisión fue el despliegue de una bandera del Perú desde uno de los balcones del hemiciclo. Sin embargo, de acuerdo con el reporte, el acto no estaba contemplado dentro del protocolo oficial de la ceremonia.

La narración indicó: "Nosotros nos encontramos en uno de los balcones en estos momentos donde se ha desplegado una bandera del Perú y donde además se ha pedido que se guarde de inmediato porque no forma parte del protocolo."

Pese a estos episodios, la sesión solemne continuó sin interrupciones y permitió que Keiko Fujimori ofreciera su primer Mensaje a la Nación como presidenta de la República.

La retirada de las bancadas de izquierda dejó en evidencia las diferencias políticas con el nuevo Gobierno desde el inicio de su gestión, aunque la protesta se desarrolló de forma pacífica y respetando el desarrollo de la ceremonia oficial.