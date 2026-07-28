Jefferson Farfán y su emotivo recuerdo con Alianza Lima un 28 de julio: "Debutar con la camiseta que amas"

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cada 28 de julio no solo representa una fecha especial para el Perú, sino también para Jefferson Farfán y Alianza Lima. En ese día, hace 25 años, el exdelantero dio su primer gran paso en el fútbol profesional y comenzó una historia que después lo llevaría a destacar dentro y fuera del país.

Farfán y su esperado debut con Alianza

El 28 de julio de 2001, Matute fue escenario de un momentazo clave en la carrera de Jefferson Farfán. Ese día, Alianza Lima jugó contra Deportivo Wanka por el arranque del Clausura y el profe Jaime Duarte mandó a la cancha al joven atacante.

Con solo 16 años y el número 25 en la espalda, la 'Foquita' ingresó al campo en reemplazo de Waldir Sáenz, uno de sus mayores ídolos. Aunque todavía era un adolescente, Farfán ya metía esa velocidad, el barrio y las ganas que después lo volvieron un crack del fútbol peruano.

El exfutbolista recordó aquel momento con nostalgia y destacó que su estreno profesional se produjera precisamente con la camiseta del equipo de sus amores.

"Mi debut soñado. A corta edad debutar con la camiseta que amas, con la camiseta de la cual eres hincha a muerte, la cosa más linda, más maravillosa. Estaba entrando por mi ídolo (Waldir Sáenz). Me hubiera encantado en ese momento poder estar junto a él en el campo", manifestó en conversación con 'Alianza Play'.

Durante ese partido, Jefferson Farfán también compartió plantel con otros jóvenes talentos, entre ellos Paolo Guerrero y Wilmer Aguirre.

Si bien no logró consolidarse inmediatamente durante su primera temporada, su crecimiento fue rápido. Al año siguiente fue reconocido como jugador revelación y, en 2003, recibió la distinción como mejor futbolista del campeonato peruano.

Farfán y el gol que no pudo concretar

A pesar de la alegría por su estreno oficial, Jefferson Farfán confesó que se quedó con una pequeña espina. El delantero quería marcar un gol para dedicárselo a su madre, quien se encontraba entre los asistentes en Matute.

"Recuerdo que mi madre estuvo en el estadio. Quería hacer un gol para dedicárselo. Hubiera sido un lindo debut si hubiera anotado un gol, pero bueno, no se dio así", declaró el popular '10 de la calle'.

La falta de gol no impidió que aquel 28 de julio quedara grabado para siempre en su memoria. El partido representó el inicio de una etapa importante con el cuadro íntimo, institución a la que Farfán continúa ligado emocionalmente.

Al explicar lo que significa el club para él, la 'Foquita' no ocultó su cariño por la camiseta blanquiazul. "Mi vida, Alianza es unión, es familiaridad. Yo contento de estar aquí nuevamente, volver a mi casa", expresó.

De Matute al fútbol internacional

Jefferson Farfán permaneció en Alianza Lima hasta mediados de 2004. Luego de destacar en el campeonato nacional, dio el salto al extranjero al fichar por el PSV Eindhoven de Países Bajos.

Desde ese momento, su carrera continuó en distintos clubes internacionales, donde fue consolidando su nombre como uno de los futbolistas peruanos más importantes de su generación.

Así, el emotivo recuerdo de Jefferson Farfán con Alianza Lima se remonta al 28 de julio de 2001, cuando debutó profesionalmente con apenas 16 años. Aunque no marcó para su madre, aquel debut inició su gran historia con el club que ama.