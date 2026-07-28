Keiko Fujimori se reunió con delegación de Colombia y apuesta por fortalecer las relaciones bilaterales

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el contexto de la juramentación y toma de mando de Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular se reunió esta mañana con la delegación de Colombia para fortalecer relaciones diplomáticas.

Keiko Fujimori se reunió en la cancillería con delegación de Colombia

En el marco de las actividades previas a la ceremonia de transmisión de mando, la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con una delegación oficial de Colombia en la sede de la Cancillería, donde ambas partes coincidieron en la necesidad de fortalecer las relaciones diplomáticas.

Dicho encuentro se llevó a cabo en Torre Tagle y contó con la participación del canciller designado, Carlos Espá, quien acompañó a la mandataria electa durante la reunión protocolar.

La delegación colombiana estuvo encabezada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien acudió al Perú en representación del próximo gobierno colombiano para participar en las actividades oficiales relacionadas con la transferencia de mando presidencial.

Como parte del mensaje emitido por la Cancillería del Perú a través de sus redes sociales, se destacó que la reunión permitió reafirmar el compromiso de ambos países y el relanzamiento de los vínculos diplomáticos.

"La presidenta electa Keiko Fujimori, acompañada del canciller designado, Carlos Espá, sostuvo una reunión en Torre Tagle con la misión especial del electo presidente Abelardo de la Espriella. Con la delegación de Colombia, que estuvo encabezada por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, se coincidió en la importancia de fortalecer la relación bilateral", señaló la Cancillería en su publicación.

#TransmisiónDeMandoPerú 🇵🇪 | La presidenta electa @KeikoFujimori, acompañada del canciller designado, Carlos Espá, sostuvo una reunión en Torre Tagle con la misión especial del electo presidente @ABDELAESPRIELLA. Con la delegación 🇨🇴, que estuvo encabezada por el vicepresidente... pic.twitter.com/djBCXQ7tSI — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) July 28, 2026

Temas que se llevaron a cabo en la reunión entre ambas naciones

Durante la reunión también se abordó la importancia de mantener una agenda de cooperación entre Perú y Colombia en temas de interés común, así como promover una relación basada en el diálogo permanente y el trabajo conjunto en beneficio de ambas naciones.

Este encuentro forma parte de la agenda diplomática que desarrolla Keiko Fujimori en el día que toma el mando del país. Asimismo, las delegaciones extranjeras han llegado a Lima para participar en la ceremonia de transmisión de mando y expresar el respaldo de sus gobiernos ante el comienzo de un nuevo mandato.

Finalmente, este acercamiento, las autoridades peruanas buscan reforzar los lazos con Colombia y avanzar hacia una etapa de mayor cooperación política, económica y diplomática, con el objetivo de consolidar una relación estratégica entre ambos países y fortalecer los mecanismos de integración.