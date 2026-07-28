Keiko Fujimori advierte a la PNP: "Ningún miembro que se ponga al servicio del delito encontrará respaldo"

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego de jurar como presidenta de la república, Keiko Fujimori dirigió un mensaje a la nación desde el Congreso de la República en el que se dirigió a la Policía Nacional del Perú para advertir que ningún miembro que esté inmerso en el delito encontrará respaldo en su gestión.

Keiko Fujimori asegura que fortalecerá la PNP

Este martes, 28 de julio, en el Palacio Legislativo, la lideresa de Fuerza Popular juró como nueva mandataria del Perú y asumió oficialmente la conducción del país por los próximos años (2026-2031).

Durante el inicio de su primer discurso como presidenta de la República, cuestionó las condiciones en las que recibe el país. "Recibimos un país en abandono, un estado debilitado por la improvisación reflejada en la ausencia de una visión de país", manifestó.

Más adelante, se dirigió a la Policía Nacional asegurando que la "prioridad" será fortalecerla integralmente. Acotó que a la institución se le devolverá "el respeto, el equipamiento y el respaldo político que merece" con el propósito de que cumpla con firmeza su misión de "defender a los peruanos de bien".

Impulsaremos un ambicioso proceso de modernización tecnológica incluyendo sistemas nacionales de videovigilancia interconectados, plataformas de inteligencia artificial para anticipar y mapear el delito herramientas modernas de comunicación y centros de comando que permitan una respuesta rápida y coordinada frente a la criminalidad", refirió.

🔴🔵 #MeLlamoPerú🇵🇪🇵🇪| La presidenta Keiko Fujimori afirmó que su Gobierno no dará respaldo a ningún integrante de la Policía Nacional que se involucre con actividades delictivas.



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Keiko Fujimori lanza advertencia a la Policía

En esa línea, la jefa de Estado indicó que la lucha contra la seguridad en la que participará la PNP no solamente será contra del delincuente comín, sino también contra "las mafias nacionales e internacionales" las que precisó "financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal".

Sin embargo, fue tajante al subrayar que tendrán mano firme con aquellos integrantes de la Policía que falten a la institución y la deshonre. Mientras que aquellos que cumplan bien sus labores tendrán un reconocimiento.

"También seremos implacables con quienes traicionen el uniforme. Ningún miembro de la Policía Nacional que se ponga al servicio del delito encontrará protección en nuestro gobierno. Quien deshonre la institución responderá ante la justicia con todo el peso de la ley", enfatizó.

En conclusión, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, se dirigió a la Policía Nacional del Perú (PNP) en su primer mensaje a la nación desde el Congreso y advirtió que aquel miembro que se ponga del lado del delito no encontrará respado en su gestión.