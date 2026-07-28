Regreso por todo lo alto: Piero Quispe volvió a Universitario tras dos temporadas

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario publicó un emotivo video donde oficializa al volante peruano Piero Quispe como su nuevo refuerzo, concretando uno de los regresos más esperados por la hinchada 'crema'.

Tras dos temporadas y media en el extranjero, el mediocampista de 24 años vuelve al club donde se formó y con el que conquistó el título nacional de 2023, con el objetivo de aportar experiencia y calidad en la búsqueda del tetracampeonato de la Liga 1.

¿Por cuántas temporadas firmó?

Quispe firmó un contrato por dos años con Universitario, luego de llegar a un acuerdo tras varias semanas de negociaciones entre la dirigencia, el futbolista y su entorno.

El volante se incorporará de inmediato a los entrenamientos bajo las órdenes de Héctor Cúper y podrá ser inscrito para disputar el Torneo Clausura 2026 y la fase decisiva de la temporada.

El paso de Quispe por el exterior

El regreso del volante se produce después de una etapa en el fútbol internacional. A finales de 2023 fue transferido a Pumas UNAM de México, donde permaneció un año y medio. Posteriormente fue cedido al Sydney FC de Australia para disputar la A-League, torneo en el que llegó hasta la final.

Finalizado el préstamo, el club australiano confirmó su salida y el mediocampista regresó a Pumas, aunque finalmente quedó desvinculado de la institución mexicana, lo que facilitó su retorno al conjunto crema.

Vuelve a vestir la 'crema'

Quispe dejó una huella importante en Universitario durante su primera etapa. Debutó con el primer equipo en 2021 y, con el paso de las temporadas, se consolidó como una de las principales figuras del fútbol peruano gracias a su capacidad para generar juego, su visión y desequilibrio en el mediocampo.

En la campaña 2023 fue pieza clave para que el equipo conquistara el título nacional en el año del centenario del club, actuación que le permitió dar el salto al extranjero. Con su retorno, Universitario suma un refuerzo de jerarquía para afrontar el Clausura y reforzar un plantel que aspira a conquistar el tetracampeonato.

Universitario confirmó el regreso de Piero Quispe a filas del equipo 'merengue'. El talentoso volante nacional vistió la camiseta de la 'U' entre los años 2021 y 2023, donde obtuvo el recordado título nacional frente a Alianza Lima. Quispe firmó por 2 temporadas con el club de Ate y apunta a reforzar de gran manera al plantel para luchar por el Torneo Clausura y la Liga1 2026.