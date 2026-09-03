Analí Márquez denuncia constitucionalmente al Defensor del Pueblo por declaraciones sobre cierre del Congreso

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La diputada Analí Márquez, de Juntos por el Perú, presentó una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por sus declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso. La parlamentaria solicitó su destitución y una inhabilitación para ejercer función pública durante diez años.

Denuncia cuestiona declaraciones sobre el Parlamento

La denuncia fue presentada el 2 de septiembre y la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados dispuso que el documento pase a la Comisión de Acusaciones Constitucionales para la evaluación correspondiente. Márquez sostiene que Gutiérrez habría infringido varios artículos constitucionales.

Denuncia constitucional

El documento presentado por la legisladora señala que las declaraciones fueron realizadas durante entrevistas concedidas por Gutiérrez el 27 de agosto a Canal N y Exitosa. En esas intervenciones, el defensor del Pueblo habló sobre los posibles efectos políticos que tendría una eventual disolución del Parlamento durante el gobierno de Keiko Fujimori.

"Si mañana la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilamente veinte o treinta puntos de su popularidad", declaró para Exitosa.

La denuncia también recoge que Gutiérrez mencionó un posible incremento de respaldo ciudadano superior al 80 % en caso de que se produjera una disolución del Congreso. Además, hizo referencia al cierre del Parlamento ocurrido en 1992 durante el gobierno de Alberto Fujimori, al comparar el eventual respaldo ciudadano.

Solicitan destitución e inhabilitación

Márquez sostiene en su denuncia que las expresiones del defensor del Pueblo estarían relacionadas con una presunta infracción de los artículos 38, 43, 45, 161 y 162 de la Constitución. Por ello, solicitó que la Comisión de Acusaciones Constitucionales tramite el caso y evalúe las medidas correspondientes.

Entre las sanciones solicitadas figura la destitución de Josué Gutiérrez y su inhabilitación para ejercer función pública hasta por diez años. El documento deberá pasar primero por la etapa de calificación en la Comisión de Acusaciones Constitucionales antes de continuar con el procedimiento establecido.

Otros grupos se pronunciaron.

Las declaraciones que originaron la denuncia generaron además pronunciamientos políticos durante los últimos días. Keiko Fujimori rechazó la posibilidad de cerrar el Congreso y calificó las declaraciones del defensor del Pueblo como un "desliz", mientras Gutiérrez señaló posteriormente que no buscaba promover una ruptura del orden democrático.

El caso queda ahora vinculado al procedimiento de acusación constitucional contra el defensor del Pueblo, mientras la Comisión de Acusaciones Constitucionales debe evaluar la denuncia presentada por Analí Márquez. La solicitud incluye su destitución e inhabilitación por diez años debido a sus declaraciones sobre el eventual cierre del Congreso.