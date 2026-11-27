27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a las intensas lluvias registradas en Piura, el Reniec ha anunciado que tres de sus sedes suspenderán sus labores este viernes 27 de noviembre y, según las condiciones climatológicas de la zona norte se anunciará la reapertura de los centros de atención.

Reniec suspende labores en tres de sus sedes de Piura

A través de un comunicado, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que tres de sus sedes ubicadas en Piura suspenderán la atención al público a causa de las intensas lluvias que vienen inundando las calles de la zona norte del territorio nacional.

La precipitación sorprendió a los habitantes durante la tarde del pasado jueves 26 de noviembre y generó acumulación de agua en diferentes puntos de la ciudad. Algunos sectores registraron calles inundadas, mientras que establecimientos comerciales y zonas vulnerables también resultaron afectados por las precipitaciones.

📢 #Comunicado | ¡Atención, Piura! Debido a las intensas lluvias, este viernes 27 de noviembre se suspenderá la atención en tres de nuestras sedes de Piura. 📲 Recuerda que puedes realizar tus trámites a través de nuestra página web https://t.co/zPmXSpB0Nn #Piura #Reniec #DNI https://t.co/PMLKLhOBbd — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) November 27, 2026

¿Cuáles son las sedes de Piura que paralizarán sus operaciones a causa de las intensas lluvias?

Según lo reportado, las tres sedes que se tomarán en cuenta para esta medida de prevención frente al incremento de precipitaciones son las siguientes:

Centro de Atención Piura, ubicado en el jr. Libertad n.° 568

Centro de Atención 26 de Octubre, ubicado en la av. Prolongación Grau, mz. N, lote 01. A. H, Las Capullanas.

Centro MAC Piura, ubicado en el centro comercial Real Plaza

¿Hasta cuando será la suspensión de labores en las sedes?

De acuerdo a lo reportado, el Reniec no ha precisado cuando se aperturará nuevamente los centros de atención, debido a que está sujeto a las condiciones climatológicas de la región.

"Durante el transcurso del día, se evaluarán las condiciones de los demás centros de atención de la región para determinar la continuidad o suspensión de sus servicios, en función del impacto de las lluvias", señaló el comunicado.

Asimismo, la institución, exhortó a que los ciudadanos puedan ejecutar sus trámites de manera virtual, sin necesitar ir a las sedes presenciales en Piura que se encuentran afectadas por las intensas lluvias reportadas en la zona norte.

"Por último, recordamos a la ciudadanía que puede realizar diversos trámites de identificación y registro civil de manera virtual a través de nuestra página web oficial", expresó la comunicación.

Finalmente, la medida tomada por la Reniec se aplicará a tres de sus sedes ubicadas en Piura frente a la cantidad de lluvia reportada en la zona a causa del fenómeno El Niño.