Rafael Belaúnde sobre EE. UU.: "Estamos tratando de estrechar la colaboración en temas de inteligencia"

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ante la llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al Perú, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde destacó la importancia de fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en materia de inteligencia, tecnología y capacitación operativa.

Rafael Belaúnde destaca el nivel de tecnología que tiene Estados Unidos

La visita de Marco Rubio a Lima tiene como uno de sus principales objetivos estrechar los vínculos entre ambos países y avanzar en acuerdos de cooperación bilateral.

Frente a esto, el titular de Defensa en diálogo con Exitosa resaltó el aporte tecnológico que Estados Unidos puede brindar al Perú para mejorar sus capacidades frente a las amenazas que enfrenta el país.

"Estamos tratando de estrechar la colaboración en temas de inteligencia, colaboración para desarrollar inteligencia operativa, es decir, los Estados Unidos tiene un soporte enorme tecnológico", señaló el ministro.

En ese sentido, el ministro Belaúnde explicó que ya existe colaboración en materia de desarrollo de capacidades entre ambas naciones. Sin embargo, consideró necesario seguir fortaleciendo estas acciones debido a que uno de los principales retos del Estado peruano es recomponer su comunidad de inteligencia.

Intervención de la presidenta Keiko Fujimori

Además, el titular de Defensa cuestionó las limitaciones que enfrenta la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) para desarrollar determinadas operaciones.

"Hasta llegar al sin sentido que la Dirección Nacional de Inteligencia no puede conducir operativos de inteligencia directamente, es decir, la DINI está impedida por ley de conducir operaciones de inteligencia, entonces la presidenta ha acertado criterio y convocó al Consejo Nacional de Inteligencia", manifestó.

Frente a este escenario, destacó la decisión de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, de convocar al Consejo Nacional de Inteligencia, con la participación de las diferentes entidades que generan información de inteligencia y de autoridades de otros sectores, entre ellos el ministro de Justicia y el canciller.

Reforzar los operativos de inteligencia

De acuerdo con el ministro de Defensa, esta articulación busca recomponer la capacidad del Estado para producir inteligencia, mejorar la coordinación entre las instituciones y aprovechar herramientas tecnológicas que permitan fortalecer las labores de prevención y respuesta.

La cooperación con Estados Unidos cobra especial relevancia en este proceso debido al soporte tecnológico y la experiencia que ese país puede aportar en el desarrollo de inteligencia operativa y capacitación especializada.

Finalmente, según lo mencionado por Rafael Belaúnde, el Gobierno busca aprovechar el acercamiento bilateral con Estados Unidos para impulsar una estrategia que permita modernizar con tecnología de inteligencia del Estado peruano y fortalecer la coordinación entre las instituciones.