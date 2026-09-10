Alianza Lima sorprende con nueva camiseta en homenaje al Señor de los Milagros: ¿cuánto cuesta y dónde comprarla?

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Octubre se acerca y Alianza Lima volvió a sacar su tradicional camiseta morada para rendir homenaje al Señor de los Milagros. La nueva tercera equipación 2026 ya está disponible y llega con un diseño renovado, tecnología deportiva y versiones para grandes y chicos.

Alianza Lima ya tiene nueva camiseta morada

Como ya es tradición cada vez que se acerca octubre, Alianza Lima volvió a apostar por el morado para una camiseta especial dedicada al Señor de los Milagros. Esta vez, presentó su tercera equipación 2026, que ya se encuentra disponible para los hinchas que quieran sumar la nueva 'mica' a su colección.

El modelo mantiene como protagonista al color morado, aunque presenta diferentes tonalidades que le dan un toque particular. El cuello y los hombros resaltan por ser de un morado más claro, mientras que algunos detalles en rojo completan el diseño.

En las primeras imágenes de presentación aparecieron Fernando Gaibor, Luis Advíncula y Aldana Rodríguez, una de las jóvenes promesas del equipo femenino blanquiazul.

Pero la camiseta no solo busca lucir bien. El modelo está elaborado con tecnología Nike Dri-FIT, que ayuda a repeler el sudor del cuerpo para mantener al usuario seco y cómodo. Además, cuenta con manga corta para facilitar el movimiento y un ajuste estándar pensado para brindar comodidad durante su uso.

Precio de la camiseta morada de Alianza Lima

Aquí viene el dato que seguramente más interesa a los hinchas que ya están pensando en comprarla. La camiseta de la tercera equipación 2026 para hombre cuesta S/269.90, mientras que la versión para mujer tiene exactamente el mismo precio: S/269.90.

Para los pequeños también hay una alternativa. La camiseta para niños tiene un precio de S/199.90. Y no es la única prenda que forma parte de la nueva colección. También está disponible el polo de fútbol Nike Dri-FIT Pro Pre-Match para hombre, cuyo precio es de S/169.90.

¿Dónde comprar la camiseta morada de Alianza?

Los hinchas que ya quieren tener la nueva 'piel' pueden comprarla de manera online. Actualmente, la camiseta está disponible a través de la tienda virtual de Nike Perú y también en la página web de Marathon.

Todavía no se ha informado sobre su disponibilidad en tiendas físicas, por lo que, de momento, la opción virtual es la alternativa para quienes quieran asegurar la tercera equipación 2026.

Así, la nueva camiseta morada de Alianza Lima por el Señor de los Milagros ya está a la venta como tercera equipación 2026. La versión para hombre y mujer cuesta S/269.90, mientras que la de niños está en S/199.90.