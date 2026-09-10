Rafael Belaúnde sobre pedido de facultades: "Para catalogar como grupos hostiles a las organizaciones criminales"

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Rafael Belaúnde, ministro de Defensa explicó que el pedido de facultades busca que las organizaciones criminales que utilizan armamento de guerra sean catalogadas como grupos hostiles para que las Fuerzas Armadas puedan realizar operativos contra ellos.

Ministro de Defensa sobre pedido de facultades

En diálogo con Exitosa, el ministro de Defensa sostuvo que, esta medida permitiría a las Fuerzas Armadas realizar operaciones militares contra estas organizaciones, de manera similar a las acciones que actualmente desarrollan contra grupos hostiles.

"Lo que nosotros estamos pidiendo es que aquellas organizaciones que utilizan armamento de guerra y explosivos, que tienen tomada una zona y desarrollan actividades criminales como el sicariato, la extorsión, el tráfico de drogas o el tráfico ilegal de oro, sean incluidas en la categoría de grupo hostil. Esto permitiría que las Fuerzas Armadas actúen contra ellas, tal como lo hacen contra los remanentes de Sendero Luminoso", expresó

Asimismo, el ministro de Defensa señaló que los grupos delictivos que desarrollan actividades como el sicariato, extorsión, tráfico de drogas, entre otros, sean considerados como "grupos hostiles". Incluso, indicó que esta categoría podría incluir a organizaciones criminales como 'Los Pulpos' y 'La Jauría', entre otras.

"Eso permitiría incluir a Los Pulpos, La Jauría, entre otras organizaciones, dentro de la categoría de grupos hostiles y, de esa manera, conducir operaciones militares contra ellas", afirmó.

Intervención de las Fuerzas Armadas

De aceptarse este pedido que se contempla en las facultades legislativas, las Fuerzas Armadas podrían intervenir y realizar operativos especializados que incluyan acciones específicas de inteligencia para atacar a las organizaciones criminales que sean consideradas grupos hostiles.

"Que se nos permita catalogar como grupos hostiles a las organizaciones criminales para poder, con inteligencia militar y equipos de operaciones especiales, actuar contra ellos", detalló el ministro de Defensa.

El ministro de Defensa explicó que, una vez que un grupo sea declarado como "hostil", las Fuerzas Armadas podrían tomar la iniciativa para actuar contra estas organizaciones, como el Tren de Aragua . Asimismo, señaló que se busca establecer un marco que facilite la incorporación de estos grupos a dicha categoría y permita conducir operaciones en su contra.

Finalmente, la medida que se busca con las facultades tiene como objetivo que esta categoría sea aplicable tanto a organizaciones criminales internacionales como nacionales que han generado un estado de inseguridad inaceptable. Por ello, Rafael Belaúnde mencionó que, el Estado de derecho cuenta con herramientas para restablecer la paz y el orden.