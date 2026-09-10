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Previo a su reunión con Keiko

Marco Rubio llegó a la Cancillería y fue recibido con honores por el canciller Carlos Espá

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a la Cancillería para reunirse con el ministro Carlos Espá. Fue recibido con honores en la sede del Palacio de Torre Tagle.

Marco Rubio se reúne con Carlos Espá en la sede de Cancillería.
Marco Rubio se reúne con Carlos Espá en la sede de Cancillería. (Difusión)

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/09/2026

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a la sede del Palacio de Torre Tagle donde fue recibido con honores por el canciller Carlos Espá. El funcionario estuvo acompañado de su esposa Jeanette Dousdebes y del embajador de los EE. UU. en el Perú, Bernie Navarro. 

Carlos Espá se reúne con Marco Rubio en Cancillería

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, llegó a Perú para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori este jueves 10 de septiembre en Palacio de Gobierno, con la finalidad de profundizar la alianza estratégica entre ambos países y fortalecer los vínculos de cooperación en asuntos prioritarios. 

Sin embargo, previo a su encuentro, de acuerdo a su agenda de actividades durante su visita oficial al Perú, el funcionario llegó hasta la sede del Palacio de Torre Tagle al promediar las 9:57 a. m. de hoy para reunirse con el canciller Carlos Espá. 

 

 

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