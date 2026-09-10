Marco Rubio llegó a la Cancillería y fue recibido con honores por el canciller Carlos Espá

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a la sede del Palacio de Torre Tagle donde fue recibido con honores por el canciller Carlos Espá. El funcionario estuvo acompañado de su esposa Jeanette Dousdebes y del embajador de los EE. UU. en el Perú, Bernie Navarro.

Carlos Espá se reúne con Marco Rubio en Cancillería

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, llegó a Perú para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori este jueves 10 de septiembre en Palacio de Gobierno, con la finalidad de profundizar la alianza estratégica entre ambos países y fortalecer los vínculos de cooperación en asuntos prioritarios.

Sin embargo, previo a su encuentro, de acuerdo a su agenda de actividades durante su visita oficial al Perú, el funcionario llegó hasta la sede del Palacio de Torre Tagle al promediar las 9:57 a. m. de hoy para reunirse con el canciller Carlos Espá.

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