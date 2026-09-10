Restablecen tránsito en carretera Cusco-Quillabamba que había sido bloqueada por huaico

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un huaico provocado por las intensas lluvias afectó la tarde del 9 de setiembre la carretera nacional Cusco-Quillabamba, a la altura del sector Alfamayo, en el distrito de Huayopata, provincia de La Convención, en Cusco.

Huaico afectó tramo de la carretera

De acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el deslizamiento de lodo y material afectó la infraestructura vial, aunque no se reportaron personas heridas ni fallecidas a consecuencia de la emergencia.

La presencia del material en la vía generó inicialmente restricciones para el tránsito vehicular, por lo que se activaron acciones de respuesta para retirar el lodo, piedras y otros elementos que impedían la circulación normal de los vehículos por este importante tramo de conexión entre Cusco y Quillabamba.

Ante esta situación, personal de la zona y las autoridades competentes realizaron las primeras labores de limpieza, mientras se coordinaba el ingreso de maquinaria para ejecutar trabajos de mayor alcance y recuperar las condiciones de transitabilidad de la carretera.

#Cusco | El 9/9, a consecuencia de las lluvias intensas, se registró un #Huaico que afectó la infraestructura de transporte en el sector Alfamayo, distrito Huayopata, provincia La Convención. El tránsito vehicular en el km 176 de la carretera Cusco-Quillabamba se encuentra... pic.twitter.com/XwIbGAkQL7 — COEN - INDECI (@COENPeru) September 10, 2026

Provías libera la vía tras trabajos de limpieza

Frente a la emergencia, Provías Nacional desplegó maquinaria y personal para realizar las labores de limpieza y remoción del material acumulado en la carretera. Los trabajos permitieron despejar el tramo afectado por el huaico y recuperar progresivamente el tránsito vehicular.

Posteriormente, la entidad informó que el tránsito quedó restablecido en la carretera Cusco-Quillabamba, específicamente en el km 516+790, sector Alfamayo, luego de culminar las labores de limpieza y remoción del material provocado por el huaico.

De esta manera, la vía que había sido afectada por las precipitaciones y el posterior deslizamiento ya se encuentra liberada para la circulación de vehículos, según la actualización difundida por la entidad.

El evento se registra además durante un periodo en el que persisten las condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias en distintas zonas de la sierra sur del país. Días antes, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había advertido sobre la presencia de precipitaciones de moderadas a fuertes entre el 8 y 10 de septiembre.

#Atención: ¡Tránsito restablecido en Cusco! 🟢

Tras labores de limpieza y remoción de material en el km 516+790 de la carretera Cusco-Quillabamba (sector Alfamayo), afectado por un huaico a causa de las fuertes lluvias. pic.twitter.com/KCnhgBLfY0 — Provías Nacional (@ProviasNac_Peru) September 10, 2026

Ante este escenario, las autoridades mantienen el llamado a la población a permanecer atenta a los comunicados oficiales y adoptar medidas de prevención frente a posibles deslizamientos, huaicos y otros peligros asociados a las lluvias intensas.

Aunque el huaico ocasionó una interrupción temporal del tránsito en la carretera Cusco-Quillabamba, la intervención de Provías Nacional permitió recuperar la transitabilidad del tramo afectado. Por ello, las autoridades continúan con el monitoreo de las condiciones de la vía ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en la zona.