¡Terremoto en Chiclayo!: Concejo suspende 30 días a alcaldesa Janet Cubas por caso "Árbol de la Vergüenza"

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Un nuevo capítulo de tensión política se vive en la ciudad de Chiclayo. El Concejo Municipal aprobó en sesión extraordinaria la suspensión por 30 días de la alcaldesa Janet Cubas Carranza, en medio de la controversia por el caso denominado "Árbol de la Vergüenza".

La decisión fue adoptada por unanimidad de los regidores presentes. No obstante, el acuerdo ha quedado bajo cuestionamiento debido a que solo asistieron siete concejales, número que no alcanzaría el quórum reglamentario exigido para validar este tipo de medidas.

¿Qué pasó con el "Árbol de la Vergüenza"?

El caso conocido como "Árbol de la Vergüenza" generó una fuerte polémica semanas atrás. El nombre surgió luego de que se difundieran imágenes y cuestionamientos sobre una intervención municipal que terminó convirtiéndose en símbolo de críticas hacia la gestión edil.

Desde entonces, el tema fue escalando en el debate político local. Regidores de oposición pidieron explicaciones formales a la alcaldesa y exigieron responsabilidades administrativas. La presión llevó a convocar una sesión extraordinaria para discutir una posible sanción.

En la reunión, los concejales presentes aprobaron la suspensión temporal de Cubas por 30 días. Sin embargo, especialistas en gestión municipal advierten que si no se alcanzó el número mínimo de regidores requerido por ley, la medida podría ser impugnada y declarada inválida.

Este detalle ha generado más incertidumbre que certezas. Mientras algunos sostienen que la votación refleja un respaldo mayoritario entre los asistentes, otros recalcan que el procedimiento debe cumplir estrictamente las normas para tener efecto legal.

Janet Cubas y su situación política

Janet Cubas Carranza asumió la alcaldía de Chiclayo con el compromiso de ordenar la gestión municipal y enfrentar problemas históricos de la ciudad, como el comercio informal y la limpieza pública. Sin embargo, su administración ha estado marcada por tensiones políticas y críticas desde distintos sectores.

Tras conocerse la suspensión, la alcaldesa podría optar por presentar recursos legales si considera que la sesión no cumplió con los requisitos formales. En ese escenario, el caso pasaría a instancias superiores, prolongando la incertidumbre en la municipalidad.

Por ahora, la ciudad se mantiene expectante. Si la suspensión se confirma, se deberá designar a la autoridad que asuma el despacho municipal durante el plazo establecido. Pero si se determina que no hubo quórum, todo el proceso podría quedar sin efecto.

Lo cierto es que el "Árbol de la Vergüenza" ha dejado de ser solo un símbolo y se ha convertido en el centro de una crisis política que podría redefinir el rumbo de la gestión edil en Chiclayo.