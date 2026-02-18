Dos policías resultaron heridos tras la intervención a 'Los Rápidos del Sur' dedicada al raqueteo en Lima Sur

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Dos policías resultaron heridos tras realizar un operativo que dio con la captura de 'Los Rápidos del Sur', banda criminal dedicada al raqueteo que tenía operaciones en la zona sur de Lima.

Intervienen a 'Los Rápidos del Sur'

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) dio con la captura de tres presuntos miembros de la banda criminal 'Los Rápidos del Sur', banda criminal dedicada al raqueteo.

La captura parte de una investigación policial que ya venía tras los pasos de esta estructura del crimen con operación en Lima Sur. La actividad de inteligencia se trabajó junto con la Brigada Sur coordinado con el equipo de inteligencia de la Dirincri.

Con ello, se recogieron los suficientes elementos que propiciaron a ir con la captura de los delincuentes. Así, se concluyó en una persecución policial en contra de los presuntos miembros.

El coronel PNP Juan Carlos Zamaniego, jefe de la División de Investigación contra Bandas Criminales Lima Sur, indicó que producto del seguimiento dos policías resultaron heridos.

Durante la intervención, uno de los delincuentes se dio a la fuga en un vehículo menor por lo cual dos efectivos siguieron al criminal en sus respectivas motos con el fin de atrapar al delincuente.

Producto del seguimiento, los policías resultaron heridos tras un choque lo que generó que el delincuente huyera. Tras esto, los efectivos fueron trasladados de emergencia a establecimientos de salud.

Policías se encuentran estables

Durante la persecución, los dos efectivos continuaron con las diligencias correspondientes. En plena operación policial, que reúne un conjunto de actividades policiales, los dos policías resultaron heridos tras un choque.

Los dos policías accidentados fueron trasladados hacia el Hospital Central de la Policía Luis N. Sáenz ubicado en el distrito de Jesús María para que reciban la atención médica pertinente.

De acuerdo a las declaraciones del coronel PNP Juan Carlos Zamaniego al momento los dos policías se encuentran fuera de peligro y se encuentran estables en su recuperación.

La banda criminal está conformada por un clan familiar conformado por una pareja de esposos y un hermano. La banda tenía como control territorial zonas de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.