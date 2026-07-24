Nuevo Congreso Bicameral: Diputados y senadores electos juramentan al cargo HOY 24 de julio

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este viernes 24 de julio se desarrolla una jornada histórica para la política peruana. Los 60 senadores y 130 diputados elegidos en las Elecciones Generales 2026 juramentan a sus cargos en el Palacio Legislativo, dando inicio formal al funcionamiento del Congreso bicameral que ejercerá funciones durante el periodo parlamentario 2026-2031.

La ceremonia comienza con la instalación de la Junta Preparatoria del Congreso, durante este acto se da lectura al acta con los resultados oficiales remitidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como a las disposiciones reglamentarias que regulan la conformación del nuevo Parlamento.

Posteriormente, los senadores realizan su ceremonia de juramentación en el hemiciclo del Senado, mientras que los diputados hacen lo propio horas más tarde en la Cámara de Diputados. Con ello, ambas cámaras quedan oficialmente constituidas para iniciar sus funciones constitucionales.

✅ Este 24 de julio, los senadores y diputados electos juramentarán y asumirán sus funciones. ¿Cómo será este acto? 👀👇



Aquí te contamos cuándo se realizará, cómo será el procedimiento y cuál es la fórmula oficial del juramento. 📖



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¿Cuál es la agenda y horarios para la sesión de senadores y diputados?

Este viernes a las 09:00 horas se instalará la Junta Preparatoria del Congreso de la República para el periodo parlamentario 2026-2031, sesión que será conducida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, que preside el senador electo Miguel Ángel Torres Morales.

La sesión de juramentación de los senadores electos será a las 11:00 horas en el hemiciclo del Senado. Mientras que la sesión de juramentación de los diputados electos será a las 16:00 horas en el hemiciclo del Congreso, y será dirigida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, que preside Cecilia Chacón de Vettori.

El nuevo Parlamento estará integrado por 190 legisladores: 60 senadores y 130 diputados. La Cámara de Diputados será la primera instancia encargada de debatir y aprobar los proyectos de ley, además de ejercer funciones de fiscalización política sobre el Poder Ejecutivo mediante interpelaciones, censuras y comisiones investigadoras.

#CongresoInforma | Este viernes 24 de julio se realizará la juramentación e incorporación de los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031.



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¿Cómo quedaron distribuidos los escaños?

Conformación del Senado

Esta cámara está conformada por 60 miembros. La distribución de los escaños es la siguiente:

Fuerza Popular: 22 escaños.

22 escaños. Juntos por el Perú: 14 escaños.

14 escaños. Renovación Popular: 8 escaños.

8 escaños. Partido del Buen Gobierno: 7 escaños.

7 escaños. Partido Cívico Obras: 5 escaños.

5 escaños. Ahora Nación: 4 escaños.

Conformación de la Cámara de Diputados

La integran un total de 130 miembros. Estos son los escaños que corresponden a cada bancada:

Fuerza Popular: 41 escaños.

41 escaños. Juntos por el Perú: 32 escaños.

32 escaños. Partido del Buen Gobierno: 18 escaños.

18 escaños. Renovación Popular: 15 escaños.

15 escaños. Partido Cívico Obras: 14 escaños.

14 escaños. Ahora Nación: 10 escaños.

Este acto representa el retorno del sistema bicameral al Perú luego de más de 30 años de vigencia del Congreso unicameral, instaurado tras la Constitución de 1993. Desde ahora, el Poder Legislativo estará conformado por dos cámaras con funciones diferenciadas, buscando fortalecer el proceso de elaboración y revisión de leyes, así como mejorar el control político y la representación ciudadana.