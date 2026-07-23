Nuevo pedido de beneficio para Pedro Castillo sigue en el limbo: comisión aún no fija fecha para evaluarlo

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), a través de la Dirección de Gracias Presidenciales, rechazó de plano una solicitud de gracia presidencial a favor del exmandatario Pedro Castillo Terrones.

El pedido, tramitado formalmente por el congresista Elías Varas Meléndez el pasado 14 de julio de 2026, no fue admitido a trámite debido al incumplimiento de formalidades esenciales de ley. El informe oficial confirma que la propuesta ni siquiera superó la etapa de calificación técnica inicial, quedando descartada y sin llegar a manos del despacho de la Comisión de Gracias Presidenciales.

Filtración técnica

El dictamen emitido por la Dirección de Gracias Presidenciales determinó que la documentación ingresada por el legislador Varas adolecía de vicios de forma insubsanables para el inicio del procedimiento administrativo. Al no cumplir con las pautas obligatorias que rigen las prerrogativas del Ejecutivo, la autoridad competente aplicó un filtro técnico inmediato.

Esto significa que el expediente no fue evaluado ni analizado en sus argumentos, sino descartado en la mesa de partes debido a la omisión de requisitos que habilitan su debate. Por este motivo, el caso se dio por concluido administrativamente y se dispuso que la oficina viceministerial de Justicia comunique la respuesta al congresista Elías Varas.

Pedido

Los tres requisitos obligatorios incumplidos

El análisis documentario identificó tres faltas críticas que impidieron la admisibilidad de la petición ciudadana. En primer lugar, se detectó la ausencia de la firma del propio Pedro Castillo en la solicitud y en la declaración jurada adjunta, un componente indispensable ya que la legislación exige el consentimiento explícito del beneficiario directo.

En segundo lugar, el petitorio mostraba una grave indeterminación, pues el congresista no precisó si solicitaba un indulto común, humanitario o una conmutación de la pena. Finalmente, el expediente carecía de sustento médico básico e historial clínico actualizado que respaldara cualquier pedido por razones de salud (indulto humanitario).

Solicitud debía ser presentada con la firma de Pedro Castillo, además de especificarse el tipo de gracia presidencial requerida.

Es fundamental precisar que esta desestimación técnica de la propuesta de Elías Varas no interfiere con las acciones legales formales vigentes. El abogado defensor de Pedro Castillo, Walter Ayala, mantiene en curso dos solicitudes de derecho de gracia común ingresadas formalmente el pasado 10 de julio de 2026.

A diferencia del petitorio del congresista, estos recursos sí superaron la calificación inicial y se abocan a los procesos por presunta organización criminal y el fallido golpe de Estado de 2022. Ambos trámites continúan bajo la evaluación de la Comisión de Gracias Presidenciales, la cual aún no fija una fecha para sesionar. Mientras tanto, el exmandatario permanece bajo prisión preventiva en el penal de Barbadillo.