Fernando Rospigliosi precisa que José Balcázar seguirá siendo presidente de la República hasta el 28 de julio

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, difundió un oficio dirigido al mandatario en funciones José María Balcázar Zelada, con el objetivo de aclarar las dudas generadas tras la convocatoria inicial para la entrega de la banda presidencial el 27 de julio.

El documento precisa que Balcázar mantiene íntegramente sus funciones como presidente de la República hasta el 28 de julio, día en que se realizará la ceremonia solemne de transmisión de mando y juramentación de la presidenta electa.

El oficio y sus precisiones

El oficio N.º 194-2025-2026-ADP/PCR, fechado el 23 de julio, señala que la entrega de la banda presidencial puede efectuarse desde el 27 de julio y hasta el inicio de la ceremonia del día 28, según las necesidades de organización del protocolo. Sin embargo, subraya que este acto tiene carácter exclusivamente protocolar y de custodia, por lo que no afecta la continuidad del ejercicio presidencial.

A través de su cuenta oficial en X, Rospigliosi enfatiza que la Constitución garantiza que el presidente en funciones mantiene sus atribuciones hasta el momento en que la presidenta electa jure el cargo el 28 de julio. En consecuencia, Balcázar conserva la banda presidencial y sus responsabilidades hasta la transmisión solemne del mando.

Para que no sigan especulando ni haciendo una tormenta en un vaso de agua: José Maria Balcazar es presidente hasta el 28. pic.twitter.com/KxhEtjZmrj — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) July 23, 2026

Balcázar entregará banda presidencial el 27 de julio

La convocatoria inicial de Rospigliosi para que Balcázar entregue la banda el 27 generó dudas sobre la duración exacta de su mandato. Algunos interpretaron que el oficio implicaba que las funciones presidenciales concluían el 26, según se señalaba en un oficio previo, del cual ahora precisó también que correspondía al término de sus funciones como congresista de la República.

Con esta aclaración, el Congreso busca disipar las especulaciones y reafirmar que la entrega anticipada de la banda es un acto protocolar que no interrumpe la continuidad del cargo. El juramento y reconocimiento formal de la presidenta electa se realizará el 28 de julio, conforme al ceremonial republicano.

El oficio difundido por Rospigliosi también responde a la necesidad de garantizar estabilidad en un contexto de alta sensibilidad política. La precisión sobre el carácter simbólico de la entrega de la banda busca evitar interpretaciones erróneas y reafirmar la vigencia de los principios de continuidad institucional.

Funciones de Balcázar como Congresista sí terminarán el 26 de julio.

La aclaración refuerza la idea de que el protocolo no debe confundirse con el ejercicio efectivo del poder: la banda puede ser entregada como gesto de preparación, pero el mandato de Balcázar se mantiene hasta el momento exacto de la transmisión del mando.

Así, José María Balcázar seguirá siendo presidente hasta el 28 de julio, despejando las dudas sobre un eventual vacío de poder. La entrega de la banda el 27 se entiende como un gesto simbólico de preparación para la ceremonia, pero no altera la institucionalidad ni la vigencia del mandato.