Martha Moyano critica moción de vacancia contra Dina Boluarte: Provocaría una crisis política

La congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, criticó la moción de vacancia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y aseguró que esta provocaría una crisis política.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria indicó que las autoridades deben enfocarse en la realización del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) y apuntó que la mandataria debe convocar a elecciones el próximo año.

"Nosotros ya hemos dicho que una vacancia en estas circunstancias simplemente es una crisis política (...) La preocupación no es si la vacan o no, tenemos otro escenario muy importante que es la APEC (...) Acá lo que tenemos que enfocar es cuantas economías están viniendo al Perú a mirarnos (...) Ni ahora en la APEC ni después porque la señora tiene que convocar obligadamente el próximo año elecciones en abril", declaró.

Por otro lado, Martha Moyano señaló que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, "llegó un poco tarde" al plantear proyectos de ley para crear fueros especial para proteger a la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas

"El señor Adrianzén llegó un poquito tarde porque ya existe un proyecto de ley en el Parlamento para crear los fueros, fuero militar y fuero policial. Eso ha sido promovido por el congresista Rospigliosi. Ha llegado tarde y han ido a un escenario de un Consejo de Estado que no existe, no es formal y no puede tomar decisiones", agregó.