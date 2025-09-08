Martín Vizcarra puede tomar un avión privado y dirigirse a cualquier país, asegura exconsejero de Moquegua

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El exconsejero regional de Moquegua, Luis Miguel Caya Salazar, se pronunció sobre la excarcelación de Martín Vizcarra que ahora, enfrentará el juicio oral por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua' en libertad. Sobre ello, indicó que la decisión del Poder Judicial, le daría un "salvoconducto" al expresidente para fugar del Perú.

Ante posible sentencia condenatoria contra Vizcarra

Mediante declaración a los medios de comunicación, el también abogado consideró que Vizcarra Cornejo tiene las facilidades tanto económicas como logísticas para tomar un avión privado y viajar a cualquier parte del mundo, librándose así de una posible sentencia condenatoria.

"Lo que ha hecho el Poder Judicial es entregarle el salvoconducto al señor Vizcarra para poder pedir asilo político en cualquier país del mundo. Recuerden que Vizcarra tiene la posibilidad económica y logística para poder tomar un avión privado y dirigirse a cualquier lugar del mundo. Lo que han hecho los señores del PJ es indudablemente, entregarle este salvoconducto para que el señor Vizcarra fugue del país y no ejecute una sentencia que seguramente será condenatoria ", dijo a la prensa, este lunes 8 de septiembre.

De tal modo, para Caya Salazar, la decisión que tomaron desde la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, Vizcarra tendría vía libre para solicitar asilo político en cualquier país y así pueda fugar de una posible condena, al culminar el juicio oral que se lleva en su contra.}

"Amagues de fuga"

En tal sentido, el exconsejero de Moquegua indicó que el hecho de que el expresidente haya realizado distintos viajes al interior del país, hasta llegar a distritos fronterizos, solo indicaría que quiso ver cuál fue la reacción de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de los funcionarios de Migraciones. "Son amagues de fuga", precisó,

Es así que, manifestó su total seguridad en que, el día en que se lleve a cabo la lectura de la sentencia contra Vizcarra, el expresidente "no estará presente". "Seguramente ese día va a estar tomando un avión privado y buscando una Embajada sea en Bolivia o en Brasil", detalló.

"Lo que a mí me llama la atención es que el señor Vizcarra es privilegiado dentro del Poder Judicial porque solamente se están llevando a cabo cinco horas de audiencia por semana, en el caso de Martín Vizcarra. Mientras que en el caso de Pedro Castillo y demás procesados por el golpe de Estado, se llevan a cabo 40 horas semanales", cuestionó Caya.

De esta manera, el exconsejero regional de Moquegua, Luis Caya Salazar, aseguró que el expresidente Martín Vizcarra fugará del país para evadir la justicia peruana. Según precisó, el PJ le dio un "salvoconducto" para pedir asilo político.