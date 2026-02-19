Ministra Lesly Shica renunció al Midis tras asunción de José Balcázar a la Presidencia: "Por respeto a la democracia"

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras el cambio de mando presidencial del destituido José Jerí al nuevo presidente encargado, José María Balcázar, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, presentó su renuncia al cargo "por respeto a la institucionalidad y a la democracia".

Lesly Shica presentó renuncia al Ministerio de Desarrollo

Este miércoles 19, durante las primeras horas del mandato de Balcázar, Shica anunció su dimisión al Midis durante una reunión con mujeres representantes de ollas comunes, precisando que la reciente decisión del Congreso no correspondería a "un Estado democrático".

Sin embargo, la exministra de José Jerí reafirmó su compromiso con la institucionalidad y con una política social orientada a fortalecer capacidades y proteger a quienes más lo necesitan.

"El Midis no puede retroceder; este gran paso tiene que trascender a las personas porque es institucional", señaló Shica.

Durante la reunión en mención, llevada a cabo en la sede del Midis, las representantes de comedores populares solicitaron a Shica asegurar la continuidad de los emprendimientos productivos, entrega de activos y programas sociales.

En ese sentido, enfatizó que su gestión, que inició el 14 de octubre del 2025, se enfocó en seguir promoviendo oportunidades, abriendo mercados y generando más espacio para el desarrollo de los emprendimientos de los usuarios de los programas sociales.

Lesly Shica Seguil se desempeñó como titular del Midis del gobierno de José Jerí.

José Balcázar fue citado a juicio oral y podría ser reocontumaz

A pocas horas de haber iniciado su mandato como nuevo Presidente de la República, José María Balcázar ha sido citado por el Poder Judicial a juicio oral por el presunto delito de apropiación ilícita. De no asistir, será declarado reo contumaz.

Este miércoles 19 por la tarde, el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo emitió una citación contra el mandatario designado por el Congreso, por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), del 2019 al 2022.

Según la investigación, Balcázar Zelada es acusado de no rendir cuentas de los fondos recaudados durante su gestión en el CAL de dicha región.

La audiencia se ha programado para el próximo 16 de junio a las 10:00 a.m. Se han fijado, además, fechas de continuación de este juicio para los días 23 y 30 de junio a las 9 a.m.

El acusado presidente deberá asistir de manera obligatoria. De lo contrario, será declarado reo contumaz, con lo que se dictaría órdenes de captura a nivel nacional en su contra.