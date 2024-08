Ministra de la Mujer defiende a Hania Pérez de Cuéllar, quien pidió orar "no robar": "Es funcionaria de alto rango"

29/08/2024 / Exitosa Noticias / Política

La ministra de la Mujer, Ángela Hernández, defendió a su colega Hania Pérez de Cuéllar, quien hizo un controvertido pedido a la población en Juliaca. La titular del Ministerio de Vivienda solicitó orar para que funcionarios no cometan actos de corrupción.

Al ser consultada por los medios de comunicación, la encarga del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aseveró que Pérez de Cuéllar es "una política de alto rango".

"Bueno es su opinión, es una funcionaria de alto rango y es lo que ha querido (...) Nosotros compartimos que (...) cero a la violencia y cero a la corrupción", expresó.

Ministra de la Mujer lanza estrategia

Sus declaraciones de la ministra de la Mujer fueron a su salida de la visita al colegio Independencia Americana, a donde llegó para lanzar la campaña 'Prevenir para proteger' en casos de violencia sexual que afectan a las niñas, niños y adolescentes.

Allí lamentó que los casos incrementaron en los últimos años, detallando que el entorno donde se atenta contra la integridad de los menores de edad se da en amical y familiar.

"Las cifras que tenemos son muy terribles, en el año 2021 hemos recibido 15 mil denuncias en nuestros Centros de Emergencia Mujer, a través de la línea 100. En el año 2022 se sumaron 19 mil y en el año 2023 han superado los 21 mil", sostuvo.

La estrategia busca prevenir estos actos deplorables, mediante la sensibilización a los padres de familia para que identifiquen las situaciones de riesgo.

Alumnos se descompensaron

A la espera de la llegada de la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, ocurrió un incidente en el colegio Independencia Americana en Arequipa. Tres alumnos sufrieron una descompensación, luego de esperar una hora parados en el patio de la institución.

La llegada de Hernández estuvo programada para las 12:00 p. m., pero arribó a la 1:00 p. m, causando una afectación en los menores, quienes fueron auxiliados por el personal del plantel y bomberos.

Asimismo, una de las causas de la descompensación pudo ser que los escolares no estuvieron bien alimentados. No obstante, el suceso que preocupó a los asistentes no pasó a mayores.

