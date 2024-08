¡Preocupación! Alumnos se descompensan tras esperar parados a ministra de la Mujer

29/08/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tres alumnos del colegio Independencia Americana en Arequipa sufrieron una descompensación, luego de esperar una hora parados en el patio a la ministra de la Mujer, Ángela Hernández.

El arribo de la autoridad era a las 12:00 p. m., pero llegó a las 1:00 p. m. Este habría sido un factor de la afectación a los menores, quienes fueron socorridos por el personal del plantel y bomberos.

Asimismo, una de las causas de la descompensación pudo ser que los escolares no estuvieron bien alimentados. No obstante, el suceso que preocupó a los asistentes no pasó a mayores.

Campaña del Ministerio de la Mujer

La ministra de la Mujer acudió al colegio para lanzar la campaña llamada 'Encontrarte-Evitemos más desapariciones' en centros educativos, la cual busca prevenir la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes.

El objetivo de la estrategia es alertar a la población respecto a las circunstancias o situaciones de riesgo que ocurren previo a ausentarse de sus viviendas.

"Esta campaña incide en la etapa preventiva del problema de la desaparición, precisamente, sobre los factores de riesgo que todos debemos conocer, e incluye información respecto de la actuación inmediata de la ciudadanía una vez que se produjo la desaparición, porque podemos y debemos prevenir las desapariciones", sostuvo la exministra Nancy Tolentino.

Estadística de desapariciones

El Ministerio del Interior (Mininter) expuso que en el 2022 las desapariciones, entre los 12 a los 17 años; así como de mujeres entre los 18 a los 59 años, denunciadas fueron 18,882, donde 11,524 (61.1% del total) fueron mujeres y 10,539 (55.9% del total) fueron niñas, niños y adolescentes.

Según data de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el mismo año, el mayor número de denuncias por desaparición estuvieron en Lima (6,724 casos), Cusco (1,135 casos), Junín (1,122 casos) y Arequipa (1,064 casos).

La Defensoría del Pueblo advirtió que en 2024 esta problemática social aumentó en un 13%, las cuales fueron 3 788 notas de alerta en los primeros siete meses respecto al mismo periodo en 2023 con 3,276 notificaciones.

Entre enero y julio 2024, la PNP reportó que hubo 5341 denuncias por desaparición de mujeres de distintas edades, sin embargo, fueron ubicadas 2.777. El 64% fueron niñas y adolescentes, mientras 36% adultas.

