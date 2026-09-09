Luis Galarreta pide al Congreso que las facultades se aprueben lo antes posible: "Mientras más demoremos, la criminalidad irá aumentando"

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, expuso este miércoles 9 de septiembre ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el pedido de facultades legislativas que presentó inicialmente el Gobierno al Congreso el pasado 28 de agosto.

La exposición del paquete de 66 normas relacionadas a seguridad ciudadana, Fenómeno El Niño y simplificación del Estado, se llevó a cabo tras la invitación realizada por la titular del grupo de trabajo parlamentario, diputada Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú).

Exhorta que pueda ser aprobado para intensificar la lucha contra la criminalidad

Tras su intervención en la sala de sesiones Miguel Grau Seminario, el titular de la PCM recordó que este procedimiento se da en cada inicio del Ejecutivo entrante y que, en esta oportunidad, lo identificado en los ministerios es para "solucionar los problemas del Perú".

Asimismo, destacó que la presentación del pedido de facultades se haya realizado dentro del primer mes de la administración de la presidenta Keiko Fujimori, señalando que anteriores gobiernos han demorado más tiempo en presentar sus propuestas de paquetes de normas.

Con referente al principal flagelo que atenta a diario a decena de peruanos, Galarreta Velarde exhortó a las fuerzas políticas a que la solicitud pueda ser aprobada en el menor tiempo posible, con la finalidad de intensificar la lucha contra la criminalidad, puesto que, con cada día que transcurre, la ola criminal y delictiva seguirá operando con total impunidad, cobrando más vidas de compatriotas.

"Aquí adentro se nos señaló, que los tantos días van tantos muertos y hablar de muertos es doloroso, por supuesto, una vida es dolorosa. Pero ojo, desde que están las facultades delegadas, hay que ver cómo va sucediendo también la criminalidad. Entonces, mientras más demoremos en dar las facultades, la criminalidad irá aumentando y es algo que no queremos", puntualizó.

Marco Rubio llegó al Perú para concretar la incorporación del Perú al Escudo de las Américas

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, arribó al Perú la tarde de este miércoles 9 de septiembre, en un vuelo proveniente desde Quito, como parte de su gira Latinoamericana que empezó a inicio de semana en Colombia.

Es importante señalar que, el representante de la administración Trump tendrá un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori este jueves 10 de septiembre en Palacio de Gobierno, con la finalidad de profundizar la alianza estratégica entre ambos países y fortalecer los vínculos de cooperación en asuntos prioritarios, informó el Ejecutivo.

Como se recuerda, la coalición militar que impulsa Estados Unidos en Latinoamérica y que incluye a 13 países, permite la intensificación de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular.

Dicha incorporación del Perú al grupo élite ha sido avalado en todo momento por la presidenta Keiko Fujimori, teniendo en cuenta que en febrero último, nuestro país fue declarado como Aliado Importante No-OTAN y que gozaría de todo el respaldo de Washington para hacerle frente a los principales flagelos que a diario azotan a decenas de peruanos.

Desde el Poder Ejecutivo afirman que la incorporación de nuestro país al Escudo de las Américas permitirá darle un nuevo giro al Perú en su lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y otros flagelos.