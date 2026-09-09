Oswaldo Vargas propone convertir a Lima en un gobierno regional: "Hay facultades que no tiene"

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato a la alcaldía de Lima por el partido político Juntos por el Perú, Oswaldo Vargas Cuéllar, estuvo este miércoles 9 de septiembre en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones regionales y municipales a llevarse a cabo el próximo domingo 4 de octubre.

En entrevista brindada al programa "Informamos y Opinamos", el también alcalde distrital de Lurigancho-Chosica planteó que Lima Metropolitana se convierta en un gobierno regional, a fin de obtener facultades en tema de transporte, salud y educación, por ejemplo, para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la capital.

Regionalización de Lima Metropolitana permitiría tener más recursos y facultades

A menos de un mes para que se lleve a cabo los nuevos comicios electorales, el aspirante a llegar a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) sustentó su propuesta en el "bajo presupuesto" que actualmente recibe la comuna, el cual asciende a 2 000 millones de soles.

Del mismo modo, profundizó su plan en la deuda (S/ 5 045 millones) que deberá asumir la MML, debido al programa de emisión de bonos por S/4 000 millones ejecutado durante la gestión de Rafael López Aliaga.

Esta crisis económica al interior de la entidad edil, llevó al candidato a proponer un cambio de rango a Lima Metropolitana, a fin de tener mayor decisión y recursos para construir colegios o abordar la crisis en el sistema de transporte público, debido a que esta función recae únicamente sobre la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

"Lima no construye un colegio, debería construir. Lima debe ser un gobierno regional, esa para mí es una gran propuesta. Tengo bancada que apoya este proyecto de ley y que permite justamente tener mejores facultades (...) Hay candidatos que dicen, que voy a traer a ATU y lo voy a desaparecer, no tenemos esa facultad", señaló.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅| En entrevista para Exitosa, el candidato a la alcaldía de Lima por Juntos por el Perú, Oswaldo Vargas, explicó su propuesta de convertirá en un gobierno regional y que Lima Cercado en un distrito. Señaló que hay facultades en transporte, educación o salud... pic.twitter.com/6cJs7Ay3i6 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 10, 2026

¿Cuándo serán los debates para la alcaldía de Lima?

Con referente a la realización de los debates para los candidatos a la alcaldía de Lima, el Jurado Nacional de Elecciones informó a finales de agosto, que las fechas de las jornadas han quedado establecidas para los días 21 y 22 de septiembre.

Sobre los debates regionales, el martes 8 se desarrolló en la región Junín y hoy, miércoles 9, en Ica, Moquegua y Cusco. El jueves 10 será en los departamentos de Tumbes, Huancavelica y San Martín.

Asimismo, el viernes 11 se realizarán en las regiones de Apurímac, La Libertad y Tacna, mientras que en Áncash, Ayacucho y Arequipa serán el lunes 14. El martes 15 se llevará a cabo en Loreto, el miércoles 16 en el Callao y Ucayali y el jueves 17 en Huánuco. Por su parte, en Cajamarca, Pasco y Puno se desarrollarán el viernes 18, culminando el ciclo de debates el sábado 19 en Amazonas.

Cabe precisar que, en cuatro regiones se organizará debates en dos fechas: Piura (9 y 10 de setiembre), Lambayeque y Madre de Dios (15 y 16) y Lima Provincias (17 y 18), esto último debido al alto número de organizaciones políticas participantes en cada región.

Es importante mencionar que, según el padrón electoral, existen 26 314 724 electores hábiles a participar en la jornada de elección de nuevas autoridades, prevista a desarrollarse el domingo 04 de octubre.