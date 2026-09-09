Inseguridad en San Borja: candidata Gina Casanova resalta la importancia de crear una Policía Municipal

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La candidata a la alcaldía de San Borja por el partido Somos Perú, Gina Casanova, destacó la necesidad de implementar una Policía Municipal orientada a combatir la delincuencia común en la jurisdicción. Durante una entrevista para Exitosa, la postulante explicó que este cuerpo de serenazgo especializado se enfocaría en la prevención de delitos menores, facilitando la intervención oportuna frente a modalidades delictivas cotidianas como el arrebato de pertenencias a transeúntes.

Delimitación de funciones frente a la Policía Nacional

El proyecto impulsado por la aspirante municipal establece una clara diferenciación entre el campo de acción de la nueva guardia edil y las competencias exclusivas del Estado. La iniciativa contempla que el personal municipal asuma el control de faltas urbanas e ilícitos menores, dejando las investigaciones complejas e intervenciones de alto riesgo bajo la responsabilidad del cuerpo policial.

"Si es necesaria y solo ve delitos menores. Los delitos de extorsión, los grandes delitos, el sicariato lo ve la Policía Nacional (...) Cuando nosotros tenemos un robo en el distrito nosotros necesitamos coordinar con los otros distritos", señaló la candidata.

Bajo este esquema, la propuesta no pretende restar atribuciones ni reemplazar a las fuerzas del orden. El objetivo central reside en compartir facultades operativas y consolidar un trabajo articulado que permita reforzar la presencia preventiva en las calles sin interferir en la persecución de organizaciones criminales.

Coordinación interdistrital y profesionalización del personal

Uno de los ejes principales de la iniciativa es la creación de una autoridad única con capacidad de desplazamiento e intervención entre distintas jurisdicciones limeñas. Esta medida busca eliminar los límites territoriales que dificultan la persecución delictiva cuando los infractores huyen hacia distritos colindantes tras cometer un ilícito en la zona.

Respecto a la conformación de este cuerpo de seguridad, se plantea que esté integrado por personal calificado bajo un régimen de contratación municipal y privado. La preparación técnica del equipo apunta a garantizar un servicio eficiente, preparado para la contención rápida de faltas y el auxilio inmediato a los vecinos.

La integración de herramientas logísticas y la capacitación continua forman parte de las condiciones para desplegar a los agentes en los puntos de mayor incidencia delictiva. La propuesta busca así optimizar el uso de los recursos municipales en favor de un entorno seguro para las familias del distrito.

En ese sentido, Gina Casanova sostiene que la creación de esta fuerza especializada permitirá responder con mayor rapidez al crimen de menor escala, liberando de esa carga a la Policía Nacional para que concrete sus esfuerzos en la lucha contra la criminalidad organizada.