Ministro del Interior, César Astudillo, anuncia ley para limitar el ingreso de armas al Perú

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, César Astudillo, anunció que el Gobierno impulsará una ley para regular y limitar el ingreso de armas al Perú. Según precisó, con esta propuesta se buscaría establecer controles sobre la tenencia legal.

César Astudillo impulsa ley para regular armas de fuego en Perú

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), llegó hasta los estudios de 'Hablemos Claro' para brindar detalles de las acciones que viene ejecutando su sector para combatir la inseguridad ciudadana. Durante la entrevista, César Astudillo no solo anunció que impulsará un proyecto de ley para reformar la Policía Nacional del Perú (PNP), sino que adelantó que impulsa una ley que reducirá notablemente las cantidades de armas que ingresan al país.

"En la ley de armas que vamos a promulgar y que nos han facultado para eso, hemos reducido notablemente las cantidades de armas que entran al Perú. Esas armas de caza que los ves, eso, ahí no más, se va a limitar", expresó en diálogo con el programa 'Hablemos Claro'.

Noticia en desarrollo...