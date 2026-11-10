Mininter anuncia apoyo tecnológico de Meta para combatir la criminalidad: "En un mes estará acá"

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el ministro del Interior, César Astudillo, informó que la Embajada de Estados Unidos apoyará al Perú con tecnología de la empresa Meta para fortalecer la lucha contra la criminalidad. Según indicó, esta herramienta llegaría en un plazo aproximado de un mes y facilitaría las labores de las autoridades.

Ministro cuestiona propuesta de escuelas policiales regionales

César Astudillo calificó de populista la propuesta de implementar un centro de formación policial en cada departamento del país. Al respecto, sostuvo que no sería viable atender todos los requerimientos necesarios para poner en funcionamiento dichas instituciones.

"Es un populismo pretender tener una escuela de policías por cada región. No tenemos esa capacidad para tener esos laboratorios, campos deportivos, piscinas, campos de entrenamiento, no hay forma. La Escuela de Oficiales nos está costado seis años implementarla, y ahí sigue...", indica.

Embajada norteamericana facilitará herramienta tecnológica Meta

El titular del Ministerio del Interior confirmó que la Embajada de Estados Unidos brindará apoyo para facilitar el acceso a la herramienta Meta, con el objetivo de reforzar las labores de inteligencia de las autoridades. Asimismo, señaló que se prevé contar con este recurso antes de finalizar el año.

"Otra situación necesaria es la tecnología, quiero explicar. Si, nos dieron las facultades y el decreto de urgencia ya viene, pero, la tecnología es algo fundamental. La Embajada de Estados Unidos nos va a traer Meta, ya nos dijeron que en un mes va a estar acá, espero que a fin de año", afirma.

Meta buscará reducir extorsiones mediante plataformas digitales

Astudillo precisó que esta herramienta estará orientada principalmente a reforzar la lucha contra la criminalidad y reducir los casos de extorsión digital.

"Eso nos va a facilitar muchísimo, particularmente en lo que es extorsión. Extorsionan desde WhatsApp, y la cantidad de aparatos y chips que hay en el mercado, con una complacencia tremenda no sancionamos a los operadores", sostuvo.

Durante una entrevista con Exitosa, el titular del Ministerio del Interior, César Astudillo, anunció que Estados Unidos contribuirá con el Perú mediante el acceso a tecnología de Meta, a fin de reforzar las acciones contra la delincuencia. De acuerdo con lo señalado, se espera que esta herramienta esté disponible en aproximadamente un mes y contribuya al trabajo de inteligencia de las autoridades.