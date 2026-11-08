Gobierno nombra a Miguel Ángel Rodríguez Mackay como embajador del Perú en el Reino de Marruecos

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori oficializó el nombramiento de Miguel Ángel Rodríguez Mackay como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en el Reino de Marruecos.

Gobierno nombra a nuevo embajador del Perú en el Reino de Marruecos

La designación fue publicada este domingo 8 de noviembre en el diario oficial El Peruano, mediante la Resolución Suprema N.° 179-2026-RE. De acuerdo con el dispositivo legal, la decisión cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y se sustenta en las facultades establecidas en la Constitución Política del Perú, así como en las normas que regulan el nombramiento de funcionarios públicos.

Como parte de la a resolución, se establece oficialmente el nombramiento de Rodríguez Mackay como representante diplomático del Perú en Marruecos. Asimismo, dispone que se le extiendan las respectivas cartas credenciales y plenos poderes para el ejercicio de sus funciones.

¿Quién es Miguel Ángel Rodríguez Mackay?

Miguel Ángel Rodríguez Mackay es un abogado e internacionalista peruano que cuenta con experiencia en el ámbito de las relaciones exteriores y el análisis de política internacional. Alcanzó notoriedad pública cuando asumió el cargo de ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.

Su gestión al frente de la Cancillería comenzó el 5 de agosto de 2022 y culminó el 9 de septiembre del mismo año, luego de presentar su renuncia irrevocable al cargo. Durante ese periodo, estuvo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores por poco más de un mes.

Además de su trayectoria en el sector público, Rodríguez Mackay se ha desempeñado como analista y comentarista de asuntos internacionales. También participó como columnista en Radio Exitosa, a través de su segmento "Exitosa por el mundo", donde abordó temas relacionados con la coyuntura global.

Se dará a conocer próximamente el inicio de sus funciones

El documento precisa que la fecha en la que el nuevo embajador deberá asumir sus responsabilidades será establecida posteriormente mediante una resolución ministerial.

"La fecha en que el citado funcionario deberá asumir funciones será fijada mediante Resolución Ministerial", detalla el documento.

Finalmente, con esta designación, Miguel Ángel Rodríguez Mackay asumirá la representación diplomática del Perú en el Reino de Marruecos, en una fecha que será establecida mediante una resolución ministerial. Su nombramiento fue oficializado por el Gobierno de Keiko Fujimori, que también dispone la emisión de sus cartas credenciales y plenos poderes para el ejercicio de sus funciones como embajador extraordinario y plenipotenciario.