Ministro del Interior anuncia proyecto de ley para reformar la PNP: "Queremos una Policía más fuerte"

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, César Astudillo, anunció que presentará un proyecto de ley orientado a impulsar la reforma de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de fortalecer la institución y mejorar su capacidad para responder a las necesidades de seguridad de la población.

En diálogo con Exitosa, el titular del sector explicó que la iniciativa se encuentra en elaboración y será presentada al Ejecutivo para posteriormente ser enviada al Legislativo.

Asimismo, aclaró que la reforma no busca reducir el número de efectivos ni debilitar a la institución, sino promover una transformación integral que contemple tanto al personal como los procedimientos internos.

"Queremos una policía más fuerte, más tecnológica y con un perfil de un efectivo policial al servicio de la gente, del país", sostuvo Astudillo al explicar los objetivos de la propuesta.

El ministro también precisó que los cambios no dependen exclusivamente de las facultades legislativas, debido a que existen medidas que pueden impulsarse mediante los mecanismos ordinarios del Gobierno, aunque reconoció que este procedimiento podría tomar más tiempo.

Reforma policial: ¿qué cambios busca implementar el Gobierno?

Durante la entrevista, Astudillo cuestionó que la reforma policial sea interpretada únicamente como un proceso para retirar efectivos de la institución. Según explicó, la propuesta contempla modificaciones en diferentes sistemas que considera fundamentales para mejorar el funcionamiento de la PNP.

"Pero no solamente es dar de baja a la gente, porque vas a tener una policía inerme, reducida, y eso no es lo que queremos", manifestó el titular del Interior.

Entre los aspectos que se buscará modificar mencionó la disciplina policial, así como las normas relacionadas con los accesos, la situación policial y los sistemas de salud y vivienda. Sobre este último punto, indicó que algunas intervenciones ya comenzaron.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el ministro del Interior, César Astudillo, anunció que presentará un proyecto de ley para impulsar la reforma de la Policía Nacional del Perú. Según indicó, la iniciativa busca fortalecer la institución, incorporar mayor tecnología y promover un perfil policial orientado al servicio de la ciudadanía. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 10, 2026

Astudillo también cuestionó los efectos del régimen disciplinario implementado hace aproximadamente 12 o 13 años, al considerar que debilitó la autoridad y el orden dentro de la institución.

"La disciplina, en la policía no es una característica, un don, una capacidad, es un bien jurídico, y ese bien jurídico se fragmentó, se debilitó, se trajo abajo con esa famosa ley del régimen disciplinario que se implementó hace 12 o 13 años", señaló.

Ministro cuestiona formación policial y número de escuelas

Otro de los componentes de la reforma estará relacionado con la formación de nuevos efectivos. El ministro consideró que no resulta viable implementar una escuela policial en cada región del país, debido a las limitaciones de infraestructura y equipamiento.

En ese sentido, explicó que los centros de formación requieren laboratorios, campos deportivos, piscinas y espacios de entrenamiento adecuados para preparar a los futuros policías.

"Es un populismo pretender tener una escuela de policías por cada región, eso es un populismo, no tenemos capacidad para tener esas dotaciones, laboratorios, campos deportivos, piscinas, etc., campos de entrenamiento", afirmó.

Finalmente, Astudillo sostuvo que la transformación de la PNP debe abordar problemas estructurales y no limitarse a cambios administrativos o al retiro de personal. La presentación del proyecto de ley será un paso para impulsar una institución con mejores herramientas, formación y disciplina, orientada a recuperar la confianza ciudadana y fortalecer el servicio policial.