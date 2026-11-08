Keiko Fujimori asegura que su gobierno rendirá cuentas: "Estamos yendo en el camino correcto"

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio del debate público sobre los avances y tareas pendientes del gobierno central, la presidenta Keiko Fujimori utilizó sus canales oficiales de redes sociales para enfatizar que tanto ella como los integrantes de su Gabinete Ministerial se mantendrán abiertos al escrutinio público.

Durante una transmisión en vivo desde Palacio de Gobierno, la mandataria subrayó que la rendición de cuentas es un pilar fundamental de su gestión y que se responderá por las decisiones tomadas desde su gestión tanto en los medios tradicionales como en plataformas digitales de acceso directo.

"Lo que quiero que sepan es que siempre vamos a rendir cuentas, lo he hecho en un mensaje televisado".

Un mensaje tras el balance de los primeros 100 días

Este mensaje de apertura institucional se enlaza directamente con el inventario de acciones presentado recientemente por el Ejecutivo al cumplirse los primeros 100 días de gobierno el último 5 de noviembre.

En aquella presentación oficial realizada desde Palacio de Gobierno, la jefa de Estado expuso los resultados de su plan Perú con orden, destacando avances en materia de prevención frente al fenómeno de El Niño (FEN) y optimistas proyecciones macroeconómicas que apuntan a un crecimiento del 4% en los próximos años.

Asimismo, en el terreno de la seguridad ciudadana, reconocido como el principal desafío del país, el Gobierno respaldó su gestión en una leve reducción de los índices diarios de criminalidad y en el trabajo articulado con las instituciones del Estado, a pesar de los desafíos y la percepción ciudadana reflejada en las últimas encuestas donde la aprobación a su gestión se ha visto afectada.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | La presidenta Keiko Fujimori presentó el balance de sus primeros 100 días de gestión y aseguró que el índice de criminalidad disminuyó. Según indicó, el país pasó de registrar 7.5 a 6.5 crímenes por día, aunque reconoció que aún queda mucho por hacer... pic.twitter.com/Sw0XouPpMu — Exitosa Noticias (@exitosape) November 6, 2026

El respaldo institucional y el camino a seguir

Ratificando el rumbo de su administración, la mandataria enfatizó que el balance numérico respalda el trabajo articulado entre los poderes del Estado y las fuerzas del orden, agradeciendo además la disposición del resto de instituciones para construir planes que luchen contra el flagelo de la inseguridad.

"Las cifras nos muestran que estamos yendo por el camino correcto, sabemos que tenemos un largo camino por recorrer, pero agradecemos el apoyo decidido de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la colaboración del Sistema de Justicia".

Con este pronunciamiento, el Ejecutivo busca consolidar un canal de comunicación directo con la población, combinando los grandes anuncios de gestión televisados con la inmediatez de las plataformas digitales, ratificando su disposición de mantener una política comunicativa abierta al escrutinio.