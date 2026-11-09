Congreso: Comisión Directiva reprograma sesión para el 10 de noviembre por falta de quórum: en debate reducción del presupuesto institucional

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Senado, Miguel Torres Morales (Fuerza Popular), acompañado de su Mesa Directiva, ofreció una conferencia de prensa la tarde de este lunes 9 de noviembre para informar que la Comisión Directiva del Congreso no sesionó por falta de quórum, en medio de una propuesta relacionada al presupuesto del Parlamento para el período 2027-2028.

En ese sentido, el también segundo vicepresidente de la república sostuvo que la sesión no solo era para definir el monto de las partidas para ambas cámaras, si no que se iba a proponer la reducción de 400 millones de soles , como parte de las políticas de austeridad y eficiencia de este poder del Estado.

Senado acusa falta de quórum y anuncia reprogramación de la sesión para el 10 de noviembre

De acuerdo con lo señalado por Miguel Torres, la falta de quórum se llevó a cabo por la ausencia de los miembros de la Cámara de Diputados, motivo por el cual, la sesión ha sido reprogramada para mañana, martes 10 de noviembre, a partir de la 1:00 p. m.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El presidente del Congreso de la República, Miguel Torres, reveló que la Comisión Directiva no llegó al quórum necesario para lograr discutir la aprobación del presupuesto del Congreso 2027-2028 debido a que los miembros de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j — Exitosa Noticias (@exitosape) November 10, 2026

Cabe precisar que, la Comisión Directiva del Congreso tiene como atribución principal promover la coordinación y los consensos necesarios en los asuntos administrativos, logísticos y de recursos humanos la cámara de senadores y de diputados.

El grupo de trabajo se reúne, por lo menos, una vez al mes y, facultativamente, cuando lo solicite indistintamente la Mesa Directiva del Senado o de la Cámara de Diputados. Asimismo, la Comisión está conformada por los integrantes de ambas mesas.

Oscar Reto acusa que no fueron consultados y lo desmiente versión de Miguel Torres

No obstante, el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto (Partido del Buen Gobierno), desmintió a Miguel Torres, al señalar que su Mesa Directiva solicitó la reprogramación de la citación, puesto que, a las 5:00 p. m. del viernes 6 de noviembre les fue remitida la propuesta de reducción del presupuesto, la cual, aseguró, fue elaborada sin la participación de la Cámara Baja.

"Para aprobar cualquier presupuesto, el requisito mínimo indispensable es recabar las necesidades de los implicados, sus proyecciones de actividad, y contar con el tiempo adecuado y necesario para revisar, analizarlo y debatir a fondo. No se trata de enviarlo en último momento para presionar una votación a ciegas, aduciendo premuras y fechas que se vencen", señaló Reto a través de un video.

Mensaje del presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto(@OscarRetoOtero), respecto a las declaraciones públicas del presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Ángel Torres, sobre el proyecto de presupuesto del Congreso. https://t.co/LxzURsWCua — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 10, 2026

Es importante señalar que, el trámite para la aprobación del presupuesto público comienza en agosto y su fecha límite para su validación en el Pleno, es el 30 de noviembre de cada año.