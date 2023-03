Ministro del Interior responde a moción de interpelación : "Si el Congreso me censura es cosa de ellos"

03/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

La cabeza del Ministerio del Interior, Vincente Romero, respondió en relación a las dos mociones de interpelación que le interpuso el Congreso de la República. En una de ellas se le cuestiona la intervención de la PNP a la Universidad Mayor de San Marcos y en las manifestaciones dadas en la capital. La otra se centra únicamente en la incursión de la Policía en la Decana de América.

Este viernes se admitieron ambos pedidos en el pleno del Congreso y se informó que serán debatidos en una próxima sesión. El ministro manifestó que "seguramente van a haber dos o tres" interpelaciones más, pero que, de ser el caso, el acudiría cuando lo soliciten "porque es mi obligación", explicó.

Según explicó, él es consciente que los funcionarios públicos están sujetos a este tipo de intervenciones por lo que no tendría problema con presentarse y exponer su defensa; además, señaló que sus acciones no han sido malintencionadas.

"Cualquier autoridad política estamos expuestos a eso. Si me tienen que censurar, bueno, lo he hecho con el mejor afán de servir a mi país, por eso acepté esta cartera en un momento tan difícil que el país estaba viviendo", precisó.

Asimismo, mencionó que el asumió el reto de encabezar una cartera tan importante como la del Interior en una situación de crisis política y social; accionar que pocos tendrían, según su parecer.

"Dígame qué persona puede asumir un cargo tan duro y tan difícil en un momento complicadísimo para el país. Pero lo he hecho por amor al país", respondió el funcionario.

No obstante, señaló que no considera que las mociones de interpelación hayan sido actos de "venganza" de parte de los congresistas que la promovieron.

"Yo no veo una intención de venganza, yo lo que veo es que necesitan información y estoy en condiciones de irme, si me censuran, ese es un tema de ellos, no mío, yo tengo que aceptar", afirmó el titular del Mininter.