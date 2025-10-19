Ministro de Justicia anunció pabellones de máxima seguridad para reos de alta peligrosidad

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Walter Martínez Laura, anunció que se dispondrá un espacio de máxima seguridad dentro de las cárceles del país para trasladar a los criminales de alta peligrosidad. La medida se enmarca para reforzar la lucha en contra del crimen organizado.

Anuncio de pabellones de máxima seguridad

Martínez Laura indicó que se impondrán medidas más severas en contra de los reos que se encuentren involucrados que dirigen crímenes desde el interior de los centros penitenciarios del país. En ese sentido, indicó que los criminales que sean identificados serían trasladados a un área tipo pabellón donde serían internados.

"Una de las medidas que vamos a realizar es instaurar un pabellón, vamos a destinar un área tipo un pabellón dentro de los distintos penales. (...) Con un trato duro para aquellos internos que conformen bandas dedicadas a la extorsión, sicariato y que dirigen desde dentro de los penales", indicó Martínez.

Además, indicó que se implementarían normativas más estrictas dentro de los penales como menos accesos a salidas a los patios, restricción de visitas; en sí, se les prohibiría "una serie de beneficios que puedan tener respecto de los demás de los demás internos".

Tolerancia cero

Por otro lado, el titular del Minjusdh señaló que se encuentran realizando un diagnóstico del sistema penitenciario. Actualmente, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) cuenta con 69 establecimientos en el país y está encabezado por Iván Paredes Yataco.

Hace tan solo dos días, un interno del penal de máxima seguridad de Aucallama, en Huaral, huyo del centro durante la madrugada del 17 de octubre. Este no es el primer caso de reos prófugos lo que evidencia la crisis en el manejo del sistema penitenciario.

Ante ello, Martínez señaló que no se amilanará al momento de retirar a las autoridades y efectivos policiales de mala calidad de la institución policial e Inpe por lo que aplicará la medida de tolerancia cero.

"No nos va a temblar la mano para separar a los malos funcionarios del INPE involucrados en hechos de corrupción, ni a los internos que infrinjan las normas penitenciarias. Se aplicarán las sanciones correspondientes y serán trasladados a pabellones de régimen cerrado o de máxima seguridad. Tendremos tolerancia cero ante estos actos", indicó la autoridad del Minjusdh.

Con ello, el ministro de Justicia busca implementar nuevas medidas de máxima seguridad en contra de los reos de alta peligrosidad dentro de los centros penitenciarios y tolerancia cero en contra de los funcionarios implicados en actos de corrupción.