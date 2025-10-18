Midis: Realizarán mejoramiento de 20 comisaría de Lima y Callao a través del programa Foncodes

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) dispuso que a través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) se realizaran trabajos de mejoramiento en 20 comisarías de la Policía Nacional del Perú de Lima y Callao.

Mejoras en comisarías

La medida se da en medio de la crisis que afronta la PNP debido a los diversos cuestionamientos respecto a malos efectivos, abandono de la institución y falta de preparación, además de otros, entre ellos el caso de la comisaría de Surquillo, donde se desplomó el techo y dejó a agentes heridos.

El programa invertirá S/14'426 460 millones para garantizar la seguridad y bienestar de los miembros de la PNP y de la ciudadanía. Esta intervención se dará usando el modelo de gestión Núcleo Ejecutor, conformado por el Ministerio del Interior, la PNP y Foncodes, con el fin de respaldar la transparencia y buen uso de los fondos públicos.

Foncodes ejecutará actividades de mantenimiento de infraestructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas, implementando nuevos ambientes e instalando equipos tecnológicos para mejorar las condiciones laborales de los efectivos. Además, las comisarías serán equipadas con sistemas de video vigilancia, computadoras, radio de comunicación digital, centrales telefónicas, sistema de registro de denuncias.

Además de mobiliario para oficinas y módulos de atención al ciudadano, camas o camarotes con colchón y lockers individuales en las habitaciones de guardia, así como mesas, sillas, reposteros, refrigerador y microondas.

Ministra Lesly Shica visitó comisaría

La titular del Midis, Lesly Shica, realizó una visita inopinada a la comisaría Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima, por encargo del presidente de la república, José Jerí, con la finalidad de supervisar sus instalaciones y verificar si cuenta con el soporte para brindar una atención adecuada a los ciudadanos en este sector de la capital.

Shica recorrió los ambientes del Centro de Emergencia Mujer y Familia (CEM) y la Unidad de Familia de dicha comisaría, donde tomó conocimiento de los casos de atención a denuncias relacionadas a jóvenes y familia. Además, tuvo la oportunidad de conversar con una policía femenina y su hija, una usuaria de la comisaría, y también visitó la División de Faltas y Delitos y la División de Tránsito.

La visita y la medida adoptada en beneficio de las comisarías se da en el marco del encargo del presidente Jerí, para conocer la realidad de la policía para conocer los problemas y lograr encontrar la forma de fortalecer la institución.