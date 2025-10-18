José Jerí moviliza a sus ministros para inspeccionar comisarías y enfrentar la crisis de seguridad en Lima

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí ordenó la noche del viernes que los ministros de Estado visiten distintas comisarías de Lima como parte de un operativo simultáneo.

El objetivo es evaluar las condiciones de trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y conocer de primera mano la realidad de sus instalaciones.

La disposición fue anunciada por la Presidencia de la República y forma parte de una estrategia del Ejecutivo para fortalecer la seguridad ciudadana en la capital. El Gobierno busca así garantizar un diagnóstico actualizado sobre el estado operativo de las unidades policiales.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida involucra a todos los ministros del gabinete, quienes deberán recorrer comisarías específicas en un despliegue coordinado.

El operativo se enmarca en los recientes anuncios del Ejecutivo sobre el reforzamiento de la PNP en el contexto de su reorganización institucional.

Deficiencias estructurales en las comisarías del país

Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (2023) revelan que existen 1.323 comisarías básicas a nivel nacional, pero solo el 30 % cuenta con infraestructura en buen estado.

Esto significa que siete de cada diez operan en condiciones deficientes, con una antigüedad promedio de 29 años. Estas cifras confirman la urgencia de supervisar directamente las unidades policiales, con el fin de identificar necesidades estructurales, logísticas y operativas.

El Ejecutivo sostiene que esta acción permitirá detectar carencias prioritarias y orientar inversiones hacia la modernización del sistema policial.

Durante una ceremonia oficial previa, José Jerí afirmó que el fortalecimiento de la PNP requiere decisiones concretas y no simples declaraciones.

El mandatario aseguró que el Gobierno adoptará nuevas medidas para mejorar los procesos internos y operativos de la institución.

Compromiso presidencial con la institucionalidad y la seguridad

En su discurso, José Jerí destacó su compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática.

Afirmó que las decisiones del Ejecutivo no responden a intereses personales, sino a la necesidad de preservar la estabilidad del sistema democrático.

"El fortalecimiento de la institución requiere actuar, invertir y mejorar los procesos", expresó el mandatario. Asimismo, reiteró su respaldo público a la Policía Nacional y reconoció el trabajo diario de sus distintas divisiones.

En los últimos meses, el país ha registrado un aumento de denuncias por extorsión y otros delitos.

Solo entre enero y febrero de 2025 se reportaron 3.468 denuncias, lo que refuerza la urgencia de acciones sostenidas para recuperar la confianza ciudadana.

El operativo ordenado por José Jerí marca el inicio de una etapa de reorganización institucional que busca detectar carencias estructurales en las comisarías y fortalecer el trabajo policial. El Gobierno no ha precisado si esta medida se extenderá a otras regiones, aunque no se descarta una segunda fase del operativo nacional.