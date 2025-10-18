Congreso: Proponen aumentar el número de jueces titulares en la Corte Suprema

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Desde el Congreso se ha propuesto una iniciativa legislativa para incrementar el número de jueces titulares de la Corte Suprema de Justicia, pasando de 20 a 58 magistrados.

¿Objetivo del proyecto?

El congresista Héctor Valer Pinto, de la bancada de Somos Perú, presentó el Proyecto de Ley N° 12759/2025, que propone modificar el l artículo 29 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial para incrementar el número de jueces titulares de la Corte Suprema de Justicia de la República.

La iniciativa busca garantizar que las decisiones del máximo órgano jurisdiccional del país se den en base al derecho, libres de influencias políticas o externas, así como asegurar que los magistrados cuenten con la estabilidad necesaria para ejercer sus funcionar de forma imparcial y autónoma. De esta manera el artículo quedaría de la siguiente manera:

"Composición

Artículo 29. La Corte Suprema está integrada por cincuenta y ocho Jueces Supremos , distribuidos de la siguiente forma:

1. El Presidente de la Corte Suprema.

2. Dos jueces supremos integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

3. Un juez supremo representante de la Corte Suprema ante el Jurado

Nacional de Elecciones.

4. Los demás jueces supremos integrantes de las salas jurisdiccionales. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a ley, puede o no ser un juez supremo titular. De ser un juez cesante o jubilado, no se le considera parte de la Corte Suprema".

Alta tasa de jueces provisionales

Según el sustento de la propuesta, en la actualidad la Corte Suprema enfrenta una alta tasa de provisionalidad, pues existen solo 16 jueces titulares y 39 titulares, lo que equivale a un 70%.

"No puede haber una justicia sólida cuando la mayoría de sus jueces carecen de estabilidad. Con esta propuesta buscamos devolverle firmeza, autonomía y confianza al Poder Judicial", señaló el congresista Valer Pinto al Portal del Congreso de la República.

La iniciativa no generará un gasto adicional para el Estado, aseguran en el documento, debido a que el presupuesto actual del Poder Judicial ya tiene contemplada las remuneraciones de los jueces provisionales, que de aprobarse este proyecto pasarán a ser titulares.

Asimismo, la propuesta se enmarca dentro de las políticas del Acuerdo Nacional y de la Agenda Legislativa 2024 - 2025, que tiene el objetivo de afirmar un Estado eficiente, transparente y con plena independencia judicial.

Con esta propuesta, si se aprueba, se permitiría eliminar la provisionalidad, fortalecer la institucionalidad del Poder Judicial y consolidar el principio constitucional de independencia judicial, aumentando de 20 a 58 los magistrados titulares.