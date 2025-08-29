Montoya acusa a la Fiscalía de crear casos tras allanamiento en casa de Nicanor Boluarte: "No creo en lo que dicen"

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de la República, Jorge Montoya, se pronunció sobre el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte. Según indicó, no confía en las acciones de la Fiscalía de la Nación, debido a que, "inventarían" carpetas fiscales y esto se vería reflejado tras la referida diligencia realizada el último miércoles 27 de agosto.

Cuestiona trabajo de la Fiscalía

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el parlamentario consideró que los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) deben intervenir ante las presuntas irregularidades del Ministerio Público; sin embargo, se han mantenido en silencio.

"Por las acciones que ha tomado la fiscal de la Nación, no creo en lo que dicen yo dudo de todo lo que dice la Fiscalía porque crean casos. Hubo dos allanamientos, el del hermano de la presidenta y el del ministro de Justicia, en menos de un año han tenido dos allanamientos cada uno, eso no es parte de un proceso natural, esa es una cosa buscada para poder causar daño", dijo a Canal N.

De tal modo, Montoya puso en duda el trabajo de investigación que realiza la Fiscalía de la Nación, por lo tanto, cuestionó las acciones de Delia Espinoza, en abrir investigaciones y realizar diligencias; todo ello, en el marco del allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte y una oficina vinculada al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

En tal sentido, el congresista consideró que el Ministerio Público estaría buscando causar daños al hermano de la presidenta. Al respecto, indicó que comparte la postura de Dina Boluarte, quien aseguró que la Fiscalía "fabrica carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico". "Ya los hicieron, ya los han allanado", añadió.

Busca generar "diferencias"

Según Jorge Montoya, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tiene el objetivo de "generar diferencias" entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, por lo que con estas acciones lo estaría "logrando". Además, indicó que, de acuerdo al reglamento, la Junta Nacional de Justicia debería intervenir ante las presuntas irregularidades de la Fiscalía, sin embargo, "no tienen las ganas de hacerlo".

"Esto tiene que terminar, no puede seguir de esta manera, alguien tiene que poner el pare a esto, pero un pare definitivo, ya no más. La Junta Nacional de Justicia que sería la función por excelencia que tendría que cumplir, está en silencio absoluto", indicó.

